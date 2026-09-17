В Самаре покажут экспериментальную танц‑драму "Шинель М"

В воскресенье, 20 сентября, в 19:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в рамках VII Международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем" пройдет показ танц-драмы "Шинель М" по мотивам повести Н. В. Гоголя в постановке Юрия Смекалова на музыку Вартана Гноро. (16+)

Танц-драма "Шинель М" соединяет два времени и две истории любви. В 1820-х Гоголю рассказали "анекдот", который стал основой сюжета будущей повести "Шинель": чиновник сталкивается с первым большим чувством, но теряет объект своей страсти и вместе с ним всякую надежду на счастье. По сюжету спектакля, сто лет спустя режиссер Всеволод М решает поставить об этом спектакль.

В фантазии постановщика Юрия Смекалова история Акакия Башмачкина резонирует со страстями Всеволода: нежданной поздней любовью и одержимостью новым методом работы с актерами — "биомеханикой". Соединение живой музыки, танца и слова, помогает добраться до истинных чувств Акакия, освободить его от клейма "маленького человека" и предложить финал, наполненный надеждой на то, что второй шанс есть у каждого.

Спектакль-лауреат XXX Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит": Приз Номинационного совета за успешный эксперимент по соединению всех театральных жанров — танц-драма "Шинель М".

Танц-драма по мотивам повести Н.В. Гоголя

Режиссер и хореограф-постановщик — Юрий Смекалов

Композитор — Вартан Гноро

Премьера состоялась 27, 28 февраля 2024 года на Новой сцене Александринского театра.

Соавтор идеи и сопродюсер проекта — Александр Злотников

Соавтор идеи, генеральный продюсер, режиссер и хореограф-постановщик — Юрий Смекалов

Режиссер драматических сцен — Илья Дель

Композитор — Вартан Гноро

Художник-постановщик — Елисей Шепелев

Художник по костюмам — Сергей Илларионов

Художники по свету — Константин Бинкин, Ксения Котенева

Художник по гриму — Ольга Костенецкая

Ассистент хореографа — Елена Чурилова

Ассистент режиссера — Ирина Эстерлис

Ассистент художника по костюмам — Анастасия Одинокова

Фотограф — Юлия Михеева