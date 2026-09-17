В Самаре покажут экспериментальную танц‑драму "Шинель М"

В воскресенье, 20 сентября, в 19:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в рамках VII Международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем" пройдет показ танц-драмы "Шинель М" по мотивам повести Н. В. Гоголя в постановке Юрия Смекалова на музыку Вартана Гноро. (16+)
Танц-драма "Шинель М" соединяет два времени и две истории любви. В 1820-х Гоголю рассказали "анекдот", который стал основой сюжета будущей повести "Шинель": чиновник сталкивается с первым большим чувством, но теряет объект своей страсти и вместе с ним всякую надежду на счастье. По сюжету спектакля, сто лет спустя режиссер Всеволод М решает поставить об этом спектакль.
В фантазии постановщика Юрия Смекалова история Акакия Башмачкина резонирует со страстями Всеволода: нежданной поздней любовью и одержимостью новым методом работы с актерами — "биомеханикой". Соединение живой музыки, танца и слова, помогает добраться до истинных чувств Акакия, освободить его от клейма "маленького человека" и предложить финал, наполненный надеждой на то, что второй шанс есть у каждого.
Спектакль-лауреат XXX Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит": Приз Номинационного совета за успешный эксперимент по соединению всех театральных жанров — танц-драма "Шинель М".
Танц-драма по мотивам повести Н.В. Гоголя
Режиссер и хореограф-постановщик — Юрий Смекалов
Композитор — Вартан Гноро
Премьера состоялась 27, 28 февраля 2024 года на Новой сцене Александринского театра.
Соавтор идеи и сопродюсер проекта — Александр Злотников
Соавтор идеи, генеральный продюсер, режиссер и хореограф-постановщик — Юрий Смекалов
Режиссер драматических сцен — Илья Дель
Композитор — Вартан Гноро
Художник-постановщик — Елисей Шепелев
Художник по костюмам — Сергей Илларионов
Художники по свету — Константин Бинкин, Ксения Котенева
Художник по гриму — Ольга Костенецкая
Ассистент хореографа — Елена Чурилова
Ассистент режиссера — Ирина Эстерлис
Ассистент художника по костюмам — Анастасия Одинокова
Фотограф — Юлия Михеева
Последние комментарии
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.