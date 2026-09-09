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В Самаре открылся VII Международный фестиваль искусств "Шостакович. Над временем" VII Международный фестиваль искусств "Шостакович. Над временем" открылся премьерой оперы Д.Д.Шостаковича "Нос" В "СамАрте" 11 сентября состоится премьера спектакля "Солярис" Театр "Шостакович Опера Балет" откроет фестиваль искусств премьерой оперы "Нос" Самара встретила участников Международного фестиваля-лаборатории "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье"-2026

Театр Культура

В Самаре открылся VII Международный фестиваль искусств "Шостакович. Над временем"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 сентября на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича премьерой оперы Д. Д. Шостаковича "Нос" (12+) открылся VII Международного фестиваль искусств "Шостакович. Над временем". Премьерный показ также состоялся 6 сентября.

На церемонии открытия министр культуры Самарской области Ирина Калягина передала слова приветствия в адрес фестивали от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева: "Сегодня мы имеем уникальную возможность погрузиться в мир музыки, созданной гением, оставившим неизгладимый след в мировой истории искусства и культуры. Музыка Шостаковича по-прежнему звучит актуально и современно, отражая глубокие человеческие чувства и переживания, объединяя людей вокруг наших духовно-нравственных ценностей, которые и сегодня помогают нам преодолевать трудности и побеждать". 

"Нос" — первая опера Дмитрия Шостаковича, премьерой которой театр открывает свой 96-й сезон и фестиваль имени великого композитора, появилась в репертуаре самарского театра последней из всего оперного наследия Дмитрия Дмитриевича. На сцене театра уже идут оперы "Леди Макбет Мценского уезда", оперетта "Москва, Черемушки", незаконченная опера "Игроки". Художественным руководителем и главным дирижером театра Евгением Хохловым одним из ключевых направлений репертуарной политики определено сохранение и продвижение музыкального наследия Дмитрия Шостаковича, и каждый сезон в театре появляется новая постановка произведения Дмитрия Дмитриевича.

Евгений Хохлов отмечает, что ранняя опера Шостаковича "Нос" и сегодня — "крепкий орешек" для любой оперной труппы, и для постановки этого полного композиторских находок гротескного опуса театр долго искал постановочную команду, которой бы удалось воплотить на сцене то, что задумал и сочинил 22-летний композитор.

Создатели спектакля: музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Павел Смелков, дирижер — Евгений Хохлов, музыкальный консультант — народная артистка России Ирина Соболева, ассистент дирижера — Алишер Бабаев, режиссер-постановщик — Ксения Шостакович, художник-постановщик и художник по костюмам — Юлиана Лайкова, художник по свету — заслуженный деятель культуры Санкт-Петербурга, лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Денис Солнцев, режиссер по пластике — Екатерина Зеленская, главный хормейстер — Максим Пожидаев, ответственный концертмейстер — Юлия Громаковская.

В 1928 году молодой Дмитрий Шостакович, которому едва исполнилось 22 года, представил миру оперу, ставшую ярким манифестом авангарда и остроумного обличения. Основанная на одноименной повести Николая Гоголя, "Нос" — это не просто череда забавных недоразумений. Это едкое высмеивание бюрократической системы, погони за чинами и статусом, а также утраты собственной индивидуальности в стремлении к внешним атрибутам. Шостакович, с присущим ему талантом, воплощает этот абсурд в изобретательной и энергичной музыке, наполненной пародиями, гротеском и неожиданными поворотами. Здесь нет места скуке: стремительные сцены, яркие персонажи, музыкальные шутки и драматические моменты сменяют друг друга, создавая калейдоскоп эмоций.

Самарская постановка стала четвертой в России за всю историю существования произведения. Не столь частое обращение к этому материалу имеет свои причины. Это большое количество персонажей — 78, у которых есть свои партии и сольные реплики, а также хор и миманс. Сложные вокальные партии: Партия Ковалева для баритона считается одной из самых сложных и масштабных в оперном репертуаре; теноровая партия Носа — короткая, но ультрасложная; партия Квартального написана запредельно высокими нотами и исполняется редким мужским певческим голосом — тенором-альтино. Нестандартный состав оркестра, включающий помимо традиционных оркестровых инструментов, балалайки, домры, а также большое количество ударных. Чрезвычайно разнородный музыкальный материал: польки и галопы, фуги и каноны, пение под балалайку и романсовые мотивы.  

В творческой биографии дирижера-постановщика Павла Смелкова самарская постановка оперы "Нос" стала третьей после "Метрополитен-опера" и Мариинского театра.

Павел Смелков — музыкальный руководитель, дирижер-постановщик оперы "Нос", главный дирижер Приморской сцены Мариинского театра: "Это очень сложно, это "с первого взгляда совершенно даже непонятно, отчего нос гуляет в Летнем саду", но, по мере погружения, все раскладывается на ячейки, которые становятся логичными и удобными, артисты-вокалисты сживаются с этими ролями. Работа с этой оперой трудна и для артистов, и для оркестра, и для постановщиков. Сюжет очень непростой, и найти к нему ключик тоже нелегко. Коллектив самарского театра серьезно подошел к этой задаче, все работали с максимальной отдачей".

Для того, чтобы познакомить публику ближе с этим уникальным произведением и подготовить к премьере, в апреле в рамках Международного фестиваля оперного искусства "Наследие. Опера" на сцене Шостакович Опера Балет было впервые представлено концертное исполнение оперы "Нос".

"Нос" — это опера, которая заставляет смеяться над собой и окружающим миром, но при этом побуждает к глубоким размышлениям. Она напоминает нам о том, как легко потерять себя в погоне за иллюзиями, и как важно сохранять свою человечность, даже когда реальность кажется совершенно абсурдной.

"Мы решили отойти от прямой политической сатиры, сместив фокус на человеческую психологию: на внутренние страхи, комплексы и фантомы героев. Самая главная и самая сложная для нас задача в работе над "Носом" — выйти из бытового, привычного существования и найти ту меру условности, в которой артист будет органично существовать и проживать свою роль. Эта условность пронизывает все: пластику, манеру пения и даже образ мышления персонажей. Попадая в новое, альтернативное пространство — сновидение, астрал — главный герой, Ковалев, начинает жить по правилам сна, а сон, как известно, алогичен, парадоксален, но это не мешает героям верить в происходящее.

Зритель вместе с героем оказывается в "изнаночном", теневом Петербурге. Именно поэтому я просила художника и хореографа искать такие выразительные средства, которые помогли бы этой условности по-настоящему ожить. В этом нам очень помогает сам жанр оперы, а особенно гротескная музыка Шостаковича: ее драматургия сама диктует правила игры, задавая нужный тон всему действию", — поделилась Ксения Шостакович, режиссер-постановщик спектакля.

В программе фестиваля представлены не только произведения самого Шостаковича, но и работы современных композиторов, вдохновленных его наследием. Впереди фестивальные дни, наполненные выступлениями ведущих исполнителей, оркестров и театров России и мира. На этой неделе гостей фестиваля ждет: 9 сентября на сцене Самарской филармонии прозвучит концерт "От Шостаковича до наших дней", посвященный 85-летию основанной Дмитрием Шостаковичем Самарской организации Союза композиторов России. В фойе филармонии в этот вечер будет открыта выставка Российского национального Музея музыки "Двойной портрет на фоне века".

13 сентября впервые в Самаре на сцене Самарской филармонии представят русский фьюжн-проект "Из варяг в греки" с участием джаз-хора Свердловской детской филармонии, солистов содружества "этно-сфера", музыкального руководителя Дмитрия Волосникова, солиста Сергея Старостина (вокал, гусли, рожок г. Москва), композитора Сергея Филатова (г. Москва) и академического симфонического оркестра Самарской филармонии.

15 сентября, на малой сцене Самарского театра оперы и балета в рамках концерта "Композиторы России" прозвучит камерно-инструментальная, вокальная и хоровая музыка как выдающихся корифеев XX века Дмитрия Шостаковича и Игоря Стравинского, так и современных российских композиторов — Павла Левадного, Леи Витковской, Василия Тонковидова, Илоны Дягилевой, Александра Бердюгина, Светланы Мышиной, Аллы Виноградовой и Марка Левянта.

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