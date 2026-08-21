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Театр Культура

В Самарской области подвели итоги проекта "Театральная студия "Совушки"

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Десять театральных групп "серебряного" возраста Самарской губернии стали участниками Регионального проекта Театральная студия "Совушки".

С марта по август 2026 г. активисты "серебряного" возраста в рамках реализации мероприятий проекта Театральная студия "Совушки" организовали театральные группы при волонтерских отрядах из муниципальных районов Большечерниговский, Безенчукский, Борский, Волжский, Сызранский, Клявлинский, Кинельский, Приволжский и городских округов Октябрьск, Сызрань.

Основная цель проекта — популяризация и формирование интереса к народным сказкам и культуре через проведение театрализованных представлений-спектаклей и совместных занятий детей и старшего поколения.

100 "серебряных" активистов провели 35 спектаклей с участием более 1100 зрителей, среди которых дети дошкольного возраста, учащиеся школ, интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилые граждане и молодежь. Для участников проекта также были организованы более 10 мастер-классов и занятий по пошиву кукол, изделий для спектаклей, декораций. На занятиях после спектаклей дети при поддержке старших наставников обучились и изготовили народные куклы и игрушки.
Театральный актив проекта прошел большой организационно-обучающий блок по подготовке спектаклей: семинар-обучение с экскурсией в закулисье Самарского театра-кукол, тренинги и репетиции совместно с режиссером проекта, обмен опытом по изготовлению кукол и декорации.

Также в рамках проекта состоялся конкурс детских рисунков. В число победителей вошли юные художники из Большечерниговского, Волжского, Безенчукского, Борского районов, городов Сызрани и Октябрьска.

На Форуме "Серебряный актив Самарской области" исполнительный директор СРМОО "Центр социальных проектов" — Добро.Центра "Молоды Душой" Сергей Андриянов подвел итоги проекта "Театральная студия "Совушки", поблагодарив всех за творчество, искренность и самоотдачу в проведении большой работы.

Театральным группам были вручены памятные сувениры, дипломы, а также наградная продукция для победителей Конкурса детских рисунков.

"Серебряные" добровольцы из 10 городов и районов области порадовали участников Слета яркой выставкой сказочных героев.

В рамках проекта также прошла съемка трех спектаклей-сказок "Муха-Цокотуха", "Три сестры" и "Бабушкины волшебные пирожки" размещенных в социальных сетях и доступных для просмотра всех желающих.

"Благодаря проекту "Театральная студия "Совушки" мы освоили навыки изготовления и работы с куклами, организации спектаклей, выступлений на сцене. В том числе, на нас самих это оказало очень значимое влияние. Большая радость, что ты можешь показать что-то интересное, необыкновенное и познавательное детям, внукам, благодарным зрителям" — поделилась впечатлениями Мария Владимировна Герк, доброволец отряда "Добрые сердца" г. о. Сызрань.

Региональный проект Театральная студия "Совушки" реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" при поддержке Благотворительного фонда "Культура благотворительности".

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