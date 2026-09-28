"Ростелеком" показал "Классику на Дворцовой" в городах Самарской области

"Ростелеком" обеспечил серию открытых видеопоказов концертов "Классика на Дворцовой" в Самарской области. В сентябре возможность посмотреть в записи музыкальное шоу получили жители Отрадного, Жигулевска и Новокуйбышевска. Зрителями "Виртуальных концертных залов" стали более 250 человек.
Масштабное мультимедийное представление "Классика на Дворцовой" объединяет оперу, симфоническую музыку и современные технологии. Каждый из номеров — сюжетный мини-спектакль с 3D-декорациями и оригинальными хореографическими миниатюрами.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Видеопоказы "Классики на Дворцовой" в небольших городах — большое культурное событие для людей, которые живут далеко от столичных сцен. Увидеть постановки ведущих театров и концерты лучших исполнителей — для многих это шанс открыть для себя классику заново или впервые по-настоящему проникнуться ею".
В Жигулевске и Отрадном представлен гала-концерт 2019 года, где выступили такие звезды мировой оперной сцены, как Вероника Джиоева, Мария Мудряк, Рене Барбера, Артуро Чакон-Крус, а также артисты балета и ведущие танцевальные коллективы России. В Новокуйбышевске горожане познакомились с камерным форматом мероприятия, который был записан в 2020 году — тогда съемка проходила на театральной сцене в пустом зале, но "Классика" сохранила свою узнаваемость.
Лариса Гвоздева, жительница Отрадного:
"Побывать в Мариинском театре — моя мечта. Отчасти она исполнилась. Я очень благодарна организаторам за замечательный показ с Дворцовой площади. Мы окунулись в атмосферу этого грандиозного события".
"Ростелеком" выступает генеральным партнером проекта "Классика на Дворцовой". Компания обеспечивает интернетом организаторов мероприятия. Провайдер также обладает эксклюзивными правами на публичный показ видеоверсии концертов. Записи трансляций на Wink с 2019 года посмотрели более 15 миллионов человек.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.