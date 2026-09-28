"Ростелеком" показал "Классику на Дворцовой" в городах Самарской области

"Ростелеком" обеспечил серию открытых видеопоказов концертов "Классика на Дворцовой" в Самарской области. В сентябре возможность посмотреть в записи музыкальное шоу получили жители Отрадного, Жигулевска и Новокуйбышевска. Зрителями "Виртуальных концертных залов" стали более 250 человек.

Масштабное мультимедийное представление "Классика на Дворцовой" объединяет оперу, симфоническую музыку и современные технологии. Каждый из номеров — сюжетный мини-спектакль с 3D-декорациями и оригинальными хореографическими миниатюрами.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Видеопоказы "Классики на Дворцовой" в небольших городах — большое культурное событие для людей, которые живут далеко от столичных сцен. Увидеть постановки ведущих театров и концерты лучших исполнителей — для многих это шанс открыть для себя классику заново или впервые по-настоящему проникнуться ею".

В Жигулевске и Отрадном представлен гала-концерт 2019 года, где выступили такие звезды мировой оперной сцены, как Вероника Джиоева, Мария Мудряк, Рене Барбера, Артуро Чакон-Крус, а также артисты балета и ведущие танцевальные коллективы России. В Новокуйбышевске горожане познакомились с камерным форматом мероприятия, который был записан в 2020 году — тогда съемка проходила на театральной сцене в пустом зале, но "Классика" сохранила свою узнаваемость.

Лариса Гвоздева, жительница Отрадного:

"Побывать в Мариинском театре — моя мечта. Отчасти она исполнилась. Я очень благодарна организаторам за замечательный показ с Дворцовой площади. Мы окунулись в атмосферу этого грандиозного события".

"Ростелеком" выступает генеральным партнером проекта "Классика на Дворцовой". Компания обеспечивает интернетом организаторов мероприятия. Провайдер также обладает эксклюзивными правами на публичный показ видеоверсии концертов. Записи трансляций на Wink с 2019 года посмотрели более 15 миллионов человек.