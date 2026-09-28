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Муниципалитеты Власть и политика

Самарские власти перестанут платить частным детским садам

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары приняла решение прекратить предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям. Соответствующее постановление сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Фото: Александра Ламзина

Частные детсады начали получать субсидии из городского бюджета в 2013 году, когда был дефицит мест в муниципальных учреждениях. Средства предоставляли в качестве возмещения части затрат на присмотр и уход за детьми: питание, оплату труда хозяйственного персонала, коммунальные и арендные платежи.

Сейчас же, как отмечают чиновники в пояснительной записке, доступность дошкольного образования в Самаре составляет 100%. За период 2013–2025 годов было создано 6 643 новых места в муниципальных учреждениях за счет строительства, капитального ремонта, реконструкции и приобретения зданий (помещений). При этом запрос на субсидии со стороны частных детсадов сократился. Число получателей уменьшилось с 31 организации в 2024–2025 годах до 28 в 2026 году, а количество детей, на которых выделяются средства,— с 2 505 до 2 345 человек.

"Оценить реальное влияние бюджетной помощи на снижение итоговой стоимости пребывания ребенка в частном детском саду не представляется возможным, так как размер родительской платы по договору об оказании образовательных услуг нормативно не ограничен. Установленная постановлением администрации базовая плата за присмотр и уход составляет 5 960 рублей. Однако основная доля расходов семьи приходится на дополнительные образовательные услуги, стоимость которых варьируется от 15 до 50 тысяч рублей. Ввиду этого экономия, возникающая у организаций вследствие возмещения муниципалитетом затрат на аренду или коммунальные платежи, может включаться ими в стоимость платных услуг, нивелируя эффект бюджетной поддержки для конечного потребителя", — указано в документе.

Также чиновники отмечают, что сейчас родители не всегда выбирают частные организации по причине отсутствия мест в муниципальном секторе. Значительная часть отдает им предпочтение как альтернативной педагогической модели. Изначально же субсидии выделяли исключительно для обеспечения доступности дошкольного образования гражданам, не получившим направления в муниципальные учреждения.

По этой причине, а также в связи с указом губернатора об обеспечении бюджетной консолидации, администрация Самары решила прекратить выплату субсидий с 2027 года. Обязательства по уже заключенным соглашениям исполнят. B 2026 году на это выделили 66,7 млн рублей. Размер субсидии на одного ребенка составляет 1 626,9 рубля в месяц.

Гид потребителя

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