Самарские власти перестанут платить частным детским садам

Мэрия Самары приняла решение прекратить предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям. Соответствующее постановление сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Частные детсады начали получать субсидии из городского бюджета в 2013 году, когда был дефицит мест в муниципальных учреждениях. Средства предоставляли в качестве возмещения части затрат на присмотр и уход за детьми: питание, оплату труда хозяйственного персонала, коммунальные и арендные платежи.

Сейчас же, как отмечают чиновники в пояснительной записке, доступность дошкольного образования в Самаре составляет 100%. За период 2013–2025 годов было создано 6 643 новых места в муниципальных учреждениях за счет строительства, капитального ремонта, реконструкции и приобретения зданий (помещений). При этом запрос на субсидии со стороны частных детсадов сократился. Число получателей уменьшилось с 31 организации в 2024–2025 годах до 28 в 2026 году, а количество детей, на которых выделяются средства,— с 2 505 до 2 345 человек.

"Оценить реальное влияние бюджетной помощи на снижение итоговой стоимости пребывания ребенка в частном детском саду не представляется возможным, так как размер родительской платы по договору об оказании образовательных услуг нормативно не ограничен. Установленная постановлением администрации базовая плата за присмотр и уход составляет 5 960 рублей. Однако основная доля расходов семьи приходится на дополнительные образовательные услуги, стоимость которых варьируется от 15 до 50 тысяч рублей. Ввиду этого экономия, возникающая у организаций вследствие возмещения муниципалитетом затрат на аренду или коммунальные платежи, может включаться ими в стоимость платных услуг, нивелируя эффект бюджетной поддержки для конечного потребителя", — указано в документе.

Также чиновники отмечают, что сейчас родители не всегда выбирают частные организации по причине отсутствия мест в муниципальном секторе. Значительная часть отдает им предпочтение как альтернативной педагогической модели. Изначально же субсидии выделяли исключительно для обеспечения доступности дошкольного образования гражданам, не получившим направления в муниципальные учреждения.

По этой причине, а также в связи с указом губернатора об обеспечении бюджетной консолидации, администрация Самары решила прекратить выплату субсидий с 2027 года. Обязательства по уже заключенным соглашениям исполнят. B 2026 году на это выделили 66,7 млн рублей. Размер субсидии на одного ребенка составляет 1 626,9 рубля в месяц.