В Куйбышевском районе Самары клининговая компания задолжала перед работниками почти полмиллиона

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В Куйбышевском районе Самары клининговая компания, занимающаяся очисткой и уборкой жилых и нежилых помещений, погасила задолженность по заработной плате перед 30 работниками. Сумма долга составила 460 тыс. рублей.