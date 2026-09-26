Под Самарой столкнулись две легковушки, есть пострадавший

В пятницу, 25 сентября, в 8:20 в Волжском районе столкнулись Hyundai и ВАЗ-2114, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как уточнили в ГАИ, 57-летний водитель Hyundai двигался по 4 км автодороги "Обводная г. Самара — Нур — Спиридоновка" со стороны села Нур в направлении автодороги Р-299 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград".

В пути он нарушил ПДД и столкнулся с ВАЗ-2114, под управлением 71-летнего мужчины, движущегося во встречном направлении. Водитель ВАЗ доставлен в медицинское учреждение.