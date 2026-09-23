В Сызранском районе при столкновении фуры и легковушки погиб человек

В среду, 23 сентября, на 316-м км трассы М-5 подъезд к Ульяновску произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada Kalina и грузовика DAF, перевозившего ламинат, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, примерно в 18:40 23-летний водитель Lada двигался в направлении Ульяновска со стороны Сызрани. В пути он выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с фурой.
В результате дорожной аварии погиб водитель легковушки и пострадал водитель DAF, его госпитализировали в ЦГРБ г. Сызрани.
На ликвидации последствий ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области, сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?