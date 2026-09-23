В Сызранском районе при столкновении фуры и легковушки погиб человек

В среду, 23 сентября, на 316-м км трассы М-5 подъезд к Ульяновску произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada Kalina и грузовика DAF, перевозившего ламинат, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, примерно в 18:40 23-летний водитель Lada двигался в направлении Ульяновска со стороны Сызрани. В пути он выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с фурой.

В результате дорожной аварии погиб водитель легковушки и пострадал водитель DAF, его госпитализировали в ЦГРБ г. Сызрани.

На ликвидации последствий ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области, сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники.