В Самаре водитель на внедорожнике сбил пожилого мужчину

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Во вторник, 22 сентября, в 10:40 в Железнодорожном районе Самары под колеса автомобиля попал пожилой пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области