В Ставропольском районе столкнулись легковушка и КамАЗ, госпитализирован ребенок

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В среду, 16 сентября, в 15:45 на 1000 км трассы М-5 в Ставропольском районе столкнулись Ваз 11193 под управлением 39-летней женщины и КамАЗ с 25-летним водителем за рулем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области