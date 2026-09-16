В Самаре госпитализировали девушку, сбитую машиной на пешеходном переходе

Во вторник, 15 сентября, в 15:40 в Промышленном районе Самары в ДТП пострадала 18-летняя девушка-пешеход, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 21-летний водитель Nissan, двигаясь по пр. Кирова со стороны ул. Победы в направлении ул. Свободы, в районе дома № 66, поворачивая налево, не уступил дорогу пешеходу — 18-летней девушке, пользующейся преимуществом в движении и переходившей проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая на автомобиле скорой медицинской помощи доставлена в медицинское учреждение.