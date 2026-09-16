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Спорт

Участниками областной "Туриады" стали 200 спортсменов

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В течение двух дней на территории государственного автономного учреждения дополнительного образования Самарской области "Спортивная школа "Чайка" проходил областной туристский фестиваль "Туриада".

Фото: минспорт Самарской области

Фестиваль является частью общественного проекта Приволжского федерального округа, реализуемого по инициативе полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. Спортивно-туристский лагерь ПФО "Туриада" ежегодно собирает сотни молодых любителей спорта и туризма из всех 14 регионов округа, из других субъектов РФ и из-за рубежа. Проведение таких мероприятий вовлекает детей и молодежь в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы "Спорт России".

Также фестиваль способствует росту популярности спортивного туризма: вида спорта, который предлагает множество направлений и видов физической нагрузки. Областной этап "Туриады" включал соревнования по спортивному туризму в дисциплинах "дистанция пешеходная", "дистанция пешеходная — связка", "дистанция на средствах передвижения (вело)", "дистанция горная", по спортивному ориентированию в дисциплине "кросс-выбор". Также состоялись соревнования по познавательному туризму — конкурс по вязанию туристских узлов.

"Благодаря поддержке правительства Самарской области на площадках спортивной школы "Чайка" созданы прекрасные условия для нашего вида спорта, подготовлены профессиональные трассы. Сюда съезжаются ребята со всей области. Не только на "Туриаду", но и на другие региональные соревнования, учебно-тренировочные сборы", — рассказал Андрей Писанов, главный тренер сборной Самарской области по спортивному туризму.

Участие в областных соревнованиях приняли 200 спортсменов. Результаты подсчитывались в возрастных категориях 8-13 лет (дети), 14-15 лет (юноши и девушки), 16-21 год (юниоры и юниорки).

Среди победителей — воспитанники клуба "Сириус" МБОУ "Эдельвейс" из Тольятти, команда "Восток" из Сызрани и "Большая Медведица" из Самары. С учетом результатов областного этапа "Туриады" будет формироваться сборная команда Самарской области для участия в спортивно-туристском лагере ПФО в 2027 году.

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