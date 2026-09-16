Самбистки Самарской области стали призерами всероссийских соревнований

В Краснокамске Пермского края состоялись всероссийские соревнования по самбо памяти заслуженного мастера спорта России В. И. Швая. Участниками стали юноши и девушки 16-18 лет из разных регионов России.

Победителем в категории до 50 кг стала спортсменка из Сызрани Анастасия Мартьянова, воспитанница ГАУ СШОР № 2 и тренеров А. А. Арычкова и С. Д. Титова. Победа на всероссийских соревнованиях позволяет Анастасии принять участие в первенстве страны в 2027 году.

Бронзовую награду в весе до 72 кг завоевала Виктория Зудилина, воспитанница самарского клуба "Мужество" и тренера О. В. Куракина, сообщает пресс-служба регионального минспорта.