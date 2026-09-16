Самбистки Самарской области стали призерами всероссийских соревнований

В Краснокамске Пермского края состоялись всероссийские соревнования по самбо памяти заслуженного мастера спорта России В. И. Швая. Участниками стали юноши и девушки 16-18 лет из разных регионов России.
Победителем в категории до 50 кг стала спортсменка из Сызрани Анастасия Мартьянова, воспитанница ГАУ СШОР № 2 и тренеров А. А. Арычкова и С. Д. Титова. Победа на всероссийских соревнованиях позволяет Анастасии принять участие в первенстве страны в 2027 году.
Бронзовую награду в весе до 72 кг завоевала Виктория Зудилина, воспитанница самарского клуба "Мужество" и тренера О. В. Куракина, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?