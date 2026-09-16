Довели до разрушения: схема приватизации детского лагеря в Студеном овраге

Стали известны детали дела по возвращению в собственность РФ земельного участка площадью 25 998 кв. метров в Студеном овраге. Там располагался пионерский лагерь им. Калинина.

Судебный процесс инициировала прокуратура Самарской области. Ответчиком выступает нынешний владелец участка — ООО "Меридиан". Компания принадлежит Александру и Дмитрию Панченко, которые известны как собственники торгового центра "Империя" в Самаре.

Согласно материалам дела, в своем иске прокуратура указала, что земельный участок оказался в частной собственности в результате незаконной приватизации детского лагеря. Об этом стало известно в 2026 году после проведения проверки.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что объект был создан не позднее 1968 года и находился на балансе государственного треста "Промстрой". Земельный участок был у организации на праве постоянного пользования.

В 1993 году власти приняли решение о приватизации треста и его преобразовании в акционерное общество открытого типа (АООТ). Но вот лагерь в перечень имущества "Промстроя" не включили, оставив его в государственной собственности. Организации его отдали в хозяйственное ведение для сохранения и использования.

И всё же в 1997 году АООТ "Промстрой" стало владельцем лагеря. Фонд имущества Самарской области заключил с компанией договор о передачи в ее собственность 13-ти построек, включая спальные корпуса, склады и бытовые помещения.

В 2001 году департамент управления государственным имуществом Самарской области привел в порядок документы. В план приватизации треста внесли изменения, включив в перечень перешедшего организации имущества лагерь, который власти изначально не собирались отдавать АООТ.

Это положило начало перепродаже государственного объекта. В 2004 году лагерь у "Промстроя" купила инвестиционная компания "Госдепартамент недвижимости" за 4,29 млн рублей. В 2005 году она добилась через суд, чтобы комитет по управлению имуществом Самары продал ей и участок — за 12,45 млн рублей. Решающее значение в этом споре имело то, что компания владела постройками, а соответственно и преимущественным правом на землю под ними.

Правда, с регистрацией этой сделки возникли проблемы. Росреестр приостановил процедуру, указав, что поскольку решение о приватизации объектов недвижимости принимал комитет по управлению государственным имуществом Самарской области, а не города Самары, решение о продаже земли должен принимать уполномоченный орган — департаментом имущественных отношений Самарской области. Проблем с этим не возникло. Департамент заключил договор купли-продажи с компанией в том же 2005 году. Правда, цена выросла до 13,7 млн рублей.

В 2006 году ИК "Госдепартамент недвижимости" продал земельный участок и постройки лагеря ООО "СовДел" за 37 и 5,2 млн рублей соответственно. Новый собственник держал у себя актив всего два года и в 2008-м продал его ООО "Меридиан", но уже дороже. Участок оценили в 38,3 млн рублей. Стоимость построек осталась той же.

Сейчас территория огорожена. Построек лагеря на ней уже нет. Собственником всё еще остается "Меридиан". Хотя пару лет назад компания предпринимала попытку продать объект за 247 млн рублей.

Фото: nspd.gov.ru

Свое требование вернуть земельный участок государству прокуратура основывает на том, что он имеет пересечение с гослесфондом — собственностью РФ, которая не подлежит приватизации в силу закона, в том числе по причине отведения под детский лагерь госпредприятия. Соответственно, ведомство просит суд признать все вышеописанные договоры незаконными и ничтожными.

"Причиной заявления требований прокурором исключительно по истребованию земли у ООО "Меридиан" является утрата имущественного комплекса детского лагеря им. Калинина путем не использования его по прямому назначению, доведения до разрушения, последующего сноса, что напрямую говорит об умышленных неправомерных действиях ответчика и его правопредшественников и их недобросовестности", — указано в материалах дела.

Судебный процесс стартует в середине октября. На время разбирательства участок будет находиться под арестом. "Меридиану" запретили производить с ним любые сделки, вырубать деревья и выполнять на территории любые земельные или строительные работы.

Аналогичные судебные разбирательства прокуратура ведет и по другим земельным участкам в Студеном овраге, в том числе с жителями, на что последние жаловались губернатору. Также ведомство вернуло в собственность РФ территории нескольких лагерей. Например, у бизнесмена Алексея Шаповалова изъяли резиденцию в лесопарке "Дубки". По ряду объектов суды продолжаются.