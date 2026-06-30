Резидент "Жигулевской долины" получил премию "Золотой Меркурий"

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии "Золотой Меркурий" по итогам 2025 года. Награды получили 33 российские компании, среди которых — медицинский центр "Виталонг - Клиника Холода".

Тольяттинское семейное предприятие стало единственным представителем Самарской области среди победителей престижной бизнес-премии — медцентр отметили в специальной номинации "Устремленные в будущее". Медицинский центр "Виталонг - Клиника Холода" с 2019 года является резидентом технопарка "Жигулевская долина".

"Разработки наших инноваторов востребованы далеко за пределами региона. Проекты, основанные на глубокой науке и клинической практике, формируют будущее медицины и направлены на здоровьесбережение. Мы гордимся успехами наших предпринимателей, которые смело идут вперед, ставят перед собой амбициозные цели и развивают родной край", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Премия "Золотой Меркурий" учреждена Торгово-промышленной палатой России в 2002 году и ежегодно проводится при поддержке Федерального Собрания и Государственной Думы ФС РФ. Премия традиционно проводится в два этапа. По результатам отбора на региональном этапе торгово-промышленные палаты рекомендуют предприятия к участию в федеральном этапе конкурса. В 2026 году региональный этап отбора прошли 1420 заявок, а федеральный — 460.

"Мы строим бизнес не на трендах, а на глубинных исследованиях воздействия экстремально низких температур на организм, — отметил директор ООО МЦ "Виталонг - Клиника Холода" Иван Пальчиков. — В 2023 году на базе нашей клиники открылся Институт криомедицины, который стал площадкой для научных разработок и популяризации этого направления. Для компании быть устремленной в будущее значит ежедневно совершенствовать сервис, внедрять инновации и оставаться признанными экспертами".