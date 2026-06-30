16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Резидент "Жигулевской долины" получил премию "Золотой Меркурий" Поставки сельхозпродукции из Самарской области в Китай выросли более чем в 15 раз Для соцсетей и маркетплейсов: предприниматели Самарской области могут сделать фотосъемку от центра "Мой бизнес" Поставлена точка в длительном споре о судьбе стадиона "Буревестник" В Самарской области на 18% выросло число предприятий в сфере медицины

Государство и Бизнес Экономическая политика

Резидент "Жигулевской долины" получил премию "Золотой Меркурий"

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии "Золотой Меркурий" по итогам 2025 года. Награды получили 33 российские компании, среди которых — медицинский центр "Виталонг - Клиника Холода".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Тольяттинское семейное предприятие стало единственным представителем Самарской области среди победителей престижной бизнес-премии — медцентр отметили в специальной номинации "Устремленные в будущее". Медицинский центр "Виталонг - Клиника Холода" с 2019 года является резидентом технопарка "Жигулевская долина".

"Разработки наших инноваторов востребованы далеко за пределами региона. Проекты, основанные на глубокой науке и клинической практике, формируют будущее медицины и направлены на здоровьесбережение. Мы гордимся успехами наших предпринимателей, которые смело идут вперед, ставят перед собой амбициозные цели и развивают родной край", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Премия "Золотой Меркурий" учреждена Торгово-промышленной палатой России в 2002 году и ежегодно проводится при поддержке Федерального Собрания и Государственной Думы ФС РФ. Премия традиционно проводится в два этапа. По результатам отбора на региональном этапе торгово-промышленные палаты рекомендуют предприятия к участию в федеральном этапе конкурса. В 2026 году региональный этап отбора прошли 1420 заявок, а федеральный — 460.

"Мы строим бизнес не на трендах, а на глубинных исследованиях воздействия экстремально низких температур на организм, — отметил директор ООО МЦ "Виталонг - Клиника Холода" Иван Пальчиков. — В 2023 году на базе нашей клиники открылся Институт криомедицины, который стал площадкой для научных разработок и популяризации этого направления. Для компании быть устремленной в будущее значит ежедневно совершенствовать сервис, внедрять инновации и оставаться признанными экспертами".

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5