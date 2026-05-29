Вопросы поддержки предпринимателей Самарской области обсудили на встрече с Корпорацией МСП

В Самарской области продолжает свою работу региональный форум "Мой бизнес 63. Время героев". Во второй день участники посетили тематические секции, посвященные поддержке технологических проектов, поговорили о грантах для креативных предпринимателей, а также о финансовой части ведения бизнеса.
Одним из ключевых экспертов форума в этом году стал заместитель генерального директора Корпорации МСП Денис Солянников.
Корпорация МСП — это федеральная структура, которая занимается поддержкой и развитием малого и среднего бизнеса. Ключевыми инструментами института развития являются: льготное кредитование, независимые гарантии, "зонтичные" поручительства.
Вопросы взаимодействия Самарской области и Корпорации МСП обсуждались на встрече Дениса Солянникова и заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка.
"Предприниматели Самарской области активно пользуются инструментами поддержки федеральных институтов развития, в том числе Корпорации МСП. Мы видим, что бизнес не просто знает о мерах поддержки, но и использует их для запуска, расширения и модернизации своих проектов", — подчеркнул Павел Финк.
Программы федерального института развития также обсудили в ходе встречи с предпринимателями региона
Механизм "зонтичных" поручительств является одним из самых востребованных инструментов Корпорации МСП у предпринимателей Самарской области. Так, в I квартале 2026 года малый и средний бизнес получил 1,1 млрд рублей заемного финансирования по данной программе. По объему выданных кредитов регион вошел в первую десятку субъектов России.
"Мы, как Корпорация, видим, что Самарская область продолжает предоставлять льготное финансирование бизнесу — это отрадно. Мы также видим, что в регионе перенастраивают свои инструменты и фокусируют их на приоритетных отраслях, в том числе отраслях экономики предложения", — акцентировал Денис Солянников.
На встрече в Доме предпринимателя обсудили вопросы привлечения малым и средним бизнесом финансирования на инвестиционные и оборотные цели, особенности "зонтичного" механизма предоставления поручительств и гарантийной поддержки, а также новые инструменты, доступные малому и среднему бизнесу на Цифровой платформе МСП.РФ.
"Разговор получился конструктивным, потому что, помимо мер поддержки, которые существуют, рассказал, как ускорить некоторые процессы, — делится соучредитель проекта "Волжские термы" Виталий Неменов. — Мы брали инвестиционный кредит от "МСП Банка", смотрим в сторону лизинга, так как сейчас реализуем 2 и 3 этап строительства нашего Центра здоровья и отдыха, и нам требуется оборудование для водоподготовки, нагрева воды".
"Тема для нас живая, мы работаем над получением льготного займа, "зонтичных" поручительств, поэтому прямой диалог с представителями Корпорации оказался очень кстати. Было грамотно рассказано обо всех инструментах, дополнительных нюансах, о которых мы не знали, мы получили ответы на все свои вопросы", — рассказал о встрече Сергей Моршанский, генеральный директор компании "Тесвел".
В Самарской области партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд. Обратиться за финансовой поддержкой ГФСО можно в региональный центр "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
