Более 500 участников собрала Неделя креативного бизнеса в Самарской области

Форум для представителей творческого сектора "Неделя креативного бизнеса 3.0" проводится в столице региона уже в третий раз при грантовой поддержке областного Минэкономразвития. Площадкой его проведения стал региональный центр "Мой бизнес". Форум собрал более 500 человек — это дизайнеры, рестораторы, специалисты в сфере медиа, продюсеры, художники, фотографы и все, кто создает творческий продукт.
"Креативные индустрии сегодня — одно из приоритетных направлений развития экономики региона и страны в целом. Именно в этом секторе реализуются передовые идеи и технологии, создаются уникальные продукты, — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Мы надеемся, что на форуме, который провели победители регионального конкурса грантов для социальных проектов СОНКО, наши предприниматели получили много пользы, новых знаний и новых деловых контактов".
В этот раз центральными темами Недели креативного бизнеса стали культурный код и локальная идентичность. Участники форума посетили творческие встречи, дискуссии, мастер-классы, обсудили действующие в регионе программы и проекты для представителей креативных индустрий, возможности участия в значимых региональных событиях, выстраивания эффективных коллабораций.
"Мы серьезно подходим к процессу выбора партнеров для коллабораций, и стараемся сейчас делать такие проекты, которые не свойственны нам — в них мы по-новому представляем себя, — поделился Андрей Комзов, основатель бренда Volga Mama, в копилке которого более 50 коллабораций. — Даже небольшой бренд может выйти на крупную компанию, главное "гореть" идеей и сформировать ценность совместного продукта".
В качестве спикеров организаторы привлекли ведущих федеральных и региональных экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары.
"Впечатления от форума очень хорошие, понравилась сессия про культурный код, про маркетинг — сложная, но необходимая для каждого предпринимателя. Такие события для креативщиков необходимо проводить регулярно: собирать на одной площадке для получения знаний, общения, знакомств и налаживания партнерских связей", — отмечает участница форума Ольга Карпова.
На площадке Недели креативного бизнеса работала ярмарка-продажа изделий ручной работы. Местные мастера представили на площадке форума свою продукцию: украшения, сувениры, аксессуары, свечи, парфюмированные наборы и многое другое.
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание. Как отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, креативная экономика — это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше.
В Самарской области для творческих предпринимателей действуют различные инструменты господдержки: помощь с продвижением и реализацией продукции, участием в крупнейших региональных и федеральных событиях. Эта работа ведется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
