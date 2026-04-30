Выпускники второго потока программы "СВОе Дело. Самарская область" показали бизнес-проекты

На площадке центра "Мой бизнес" Самарской области состоялся финал второго потока региональной образовательной программы "СВОе Дело" для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Обучение завершили 85 участников и предъявили экспертной комиссии свои бизнес-проекты.

Программа "СВОе Дело" - это комплексная региональная инициатива, направленная на поддержку предпринимательского старта, социальную адаптацию ветеранов специальной военной операции и их семей. Проект реализуется областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" при поддержке Правительства Самарской области и Фонда "Защитники Отечества", в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Программа "СВОе Дело" - не просто образовательный проект, а реальный инструмент для возвращения ветеранов специальной военной операции и их близких к активной гражданской жизни через развитие предпринимательских навыков и открытие собственного бизнеса. Мы видим, как за время интенсивного обучения у участников рождаются сильные, жизнеспособные бизнес-идеи в самых разных сферах. Для нас важно, чтобы каждый герой чувствовал себя востребованным, видел перспективы развития в родном регионе и знал, что может рассчитывать на нашу поддержку", - прокомментировал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В ходе 7-недельного курса в региональном центре "Мой бизнес" слушатели получили необходимые прикладные знания для запуска собственного дела, от основ финансового планирования и правовых аспектов функционирования бизнеса до разработки маркетинговой стратегии.

Финалом программы стала защита бизнес-проектов, которые участники готовили в течение всего интенсива. Представленные бизнес-инициативы охватили ключевые секторы экономики: производство, сельское хозяйство, сферу услуг, общественное питание и др.

Антон Кари - ветеран СВО и многодетный отец. Мужчина уже много лет занимается производством мебели: кухонные гарнитуры, гардеробные шкафы и многое другое. После возвращения с СВО решил активно развиваться как предприниматель и записался на программу "СВОе Дело". В будущем планирует открыть собственный цех и нанять сотрудников.

"Уже сейчас у меня учится мой сослуживец, в дальнейшем хочу взять его в штат. Буду стараться привлекать на работу таких же бывших военнослужащих, которым нужна помощь в трудоустройстве. Сам понимаю, как сложно после возвращения себя", - рассказывает Антон Кари. найти

Марина Сафронова развивает в Отрадном небольшой бизнес по выпечке десертов. Сначала это было хобби - торты и другие сладости делала на заказ для друзей и знакомых. Сейчас у супруги участника СВО намечены большие планы по развитию своего дела.

"Программа дала мне много новых знаний, новых знакомств - я уверена, что они будут полезны. Проект дал мне возможность смотреть шире, не бояться и быть уверенной в себе, своих силах и своем деле. Вот сейчас, например, готовлю коллаборацию с цветочным магазином, - делится Марина Сафронова. - В планах - масштабироваться, уйти больше в кейтеринг. В будущем рассчитываю на получение гранта, он поможет мне в развитии: арендовать помещение, закупить оборудование".

Участники СВО, получившие сертификат, смогут претендовать на грантовую поддержку и получить до 500 тысяч рублей на открытие или масштабирование бизнеса. Кроме того, выпускникам программы доступны льготные микрозаймы Гарантийного фонда Самарской области под 3% годовых.

О старте третьего потока программы "СВОе Дело. Самарская область", который запланирован на второе полугодие 2026 года, будет объявлено на сайте Минэкономразвития Самарской области и на портале mybiz63.ru.