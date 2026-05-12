Время героев: в Самарской области пройдет ежегодный форум "Мой бизнес 63"

Стартовала регистрация на главное деловое событие - региональный форум "Мой бизнес 63. Время героев". Он пройдет 28-29 мая, в Самаре и будет традиционно приурочен к празднованию Дня российского предпринимательства.
Задача форума - предоставить предпринимателям доступ к качественной и полезной программе, дать возможность бизнес-сообществу задать свои вопросы представителям власти, а также совместно, в диалоге, наметить перспективные цели. Участниками форума ежегодно становятся предприниматели из разных уголков Самарской области.
"Ежегодно на площадке форума мы собираем активное бизнес-сообщество региона, чтобы обсудить планы и перспективы, обменяться мнениями и опытом. Форум также становится площадкой диалога бизнеса и власти, получения новых знаний - для этого мы приглашаем лучших региональных и федеральных экспертов, - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Приглашаем предпринимателей Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме. Уверены, что это будет максимально интересно и полезно".
Событие проводится областным минэкономразвития по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". В этом году центральная тема форума звучит как "Время героев". Программа сфокусирована на внедрении современных технологий, адаптации к новым условиям рынка и поиске точек роста для бизнеса.
В первый день будут организованы тематические сессии по инструментам развития бизнеса в текущих экономических условиях, искусственному интеллекту, маркетингу и внешнеэкономической деятельности. Ярким событием первого дня станет торжественное награждение лучших предпринимателей региона, которые успешно развивают свое дело, создают рабочие места и вносят значимый вклад в развитие своих территорий.
В рамках второго дня участники разберут тему финансов: как через управленческий учет оптимизировать налоги, какие финансовые меры поддержки действуют в регионе.
На площадке также будет работать выставочная экспозиция "Здесь придумали", где локальные креативные предприниматели представят свою продукцию.
К участию приглашаются индивидуальные предприниматели, самозанятые, инвесторы, экспортеры, топ-менеджеры и собственники компаний, заинтересованные в успешном развитии своих проектов.
Форум пройдет на площадках Дворца спорта им. В.Высоцкого (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 222) и регионального центра "Мой бизнес" (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Заявку на участие можно подать по ссылке: forum.mybiz63.ru.
