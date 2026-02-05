16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре недостроенную "Клинику сердца" проверят на безопасность Кампус "Куйбышев" будет строить структура АФК "Система" Продюсеры федеральных кинокомпаний приняли участие в киноэкспедиции по Самарской области Более 30 млрд рублей господдержки получил малый бизнес Самарской области в 2025 году В Самарской области наградили лучших экспортеров по итогам 2024 года

Государство и Бизнес Экономическая политика

ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Самарской области выплатили 52 млрд руб. за год

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В число крупнейших налогоплательщиков Самарской области в 2025 г. вошли промышленные предприятия и крупные компании из разных отраслей и сфер деятельности. Это предприятия, представляющие пищепром, автомобилестроение, нефтехимию, металлургию, промышленный и финансовый секторы, обеспечивают значительную часть поступлений в консолидированный бюджет, что напрямую влияет на социально-экономическое развитие региона.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В ТОП-3 списка вошли пивоваренная компания "Балтика", ПАО Сбербанк и АО "Самаранефтегаз", разделив три первых места соответственно. В число лидеров по объему выплаченных налогов также вошли АО "АВТОВАЗ", АО "КК "Обход Тольятти", АО "Тольяттиазот", АО "Жигулевское пиво", ОАО "РЖД", АО "Тяжмаш" и АО "СМЗ".

"Крупнейшие компании-налогоплательщики - не просто флагманы региона, это основа финансовой стабильности Самарской области. Их социальная ответственность и эффективная работа позволяют воплощать в жизнь масштабные инфраструктурные проекты, модернизировать социальную сферу, поддерживать малый и средний бизнес, создавать новые рабочие места. Мы видим их серьезные инвестиции в модернизацию, импортозамещение, внедрение инноваций и экологических программ, что полностью соответствует стратегическим целям развития региона", - подчеркнул врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Десять крупнейших налогоплательщиков Самарской области обеспечили поступление в областной бюджет 52 млрд руб., что составляет 20,4% от общего объема налоговых доходов за 2025 год.

"Важное преимущество нашего региона - диверсифицированная экономика, мы не зависим от одной отрасли. Крупнейшие налогоплательщики Самарской области работают в самых разных секторах. Вместе мы разрабатываем планы развития, реализуем инвестиционные проекты. Такой подход позволяет сохранять финансовую устойчивость региона даже в условиях внешних вызовов. Подтверждением эффективности проводимой политики стало недавнее решение рейтингового агентства АКРА о сохранении кредитного рейтинга Самарской области на высоком уровне АА (RU) с позитивным прогнозом", - подчеркнула врио заместителя председателя Правительства  министра финансов Самарской области Ольга Собещанская.

Компания "Балтика" служит системообразующим предприятием, входит в число стратегических партнеров Самарской области. За годы присутствия в регионе компания пополнила его казну более чем на 100 млрд рублей.

Предприятие активно инвестирует в свое развитие - в июле 2025 г. завод запустил дополнительную линию розлива в алюминиевую банку, что позволило удвоить баночные мощности. Общий объем инвестиций в модернизацию самарского филиала компании составил 1,4 млрд рублей. Мощность новой линии - 60 тыс. единиц в час.

"Завод "Балтика-Самара" был открыт в 2003 году. За время своей работы филиал стал не только крупнейшим производителем пива в регионе, но и лидером регионального экспорта напитков, настоящей "кузницей кадров" для пивоваренной отрасли региона - с целевого заказа на подготовку  профессиональных кадров для строящегося завода в 2002 году началась история кафедры бродильных производств в "Самарском политехе" - сейчас "Высшей биотехнологической школы". Перед нами сейчас стоят важные задачи - содействовать развитию экономики, сельского хозяйства и пищепрома, предоставляя потребителям  качественный натуральный отечественный продукт", - подчеркнул директор завода "Балтика-Самара" пивоваренной компании "Балтика" Олег Рукин.

Значительный вклад в развитие региона вносит ПАО Сбербанк. Компания служит стратегическим партнером Самарской области в реализации национальных проектов, программ поддержки бизнеса и развития цифровой экономики. Банк служит примером социально ответственного бизнеса,  активно поддерживает волонтерское движение.

"Развитие регионов - один из стратегических приоритетов Сбера. В Самарской области мы последовательно реализуем эту миссию, выступая партнером в социально-экономическом развитии губернии. Это и участие в значимых инфраструктурных проектах региона, направленных на повышение качества жизни, и создание современных рабочих мест для жителей, и предоставление клиентам целостной экосистемы финансовых и нефинансовых сервисов. Сбер всегда рядом - не просто слоган, а важный ориентир развития нашей компании", - подчеркнула Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1