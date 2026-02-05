ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Самарской области выплатили 52 млрд руб. за год

В число крупнейших налогоплательщиков Самарской области в 2025 г. вошли промышленные предприятия и крупные компании из разных отраслей и сфер деятельности. Это предприятия, представляющие пищепром, автомобилестроение, нефтехимию, металлургию, промышленный и финансовый секторы, обеспечивают значительную часть поступлений в консолидированный бюджет, что напрямую влияет на социально-экономическое развитие региона.

В ТОП-3 списка вошли пивоваренная компания "Балтика", ПАО Сбербанк и АО "Самаранефтегаз", разделив три первых места соответственно. В число лидеров по объему выплаченных налогов также вошли АО "АВТОВАЗ", АО "КК "Обход Тольятти", АО "Тольяттиазот", АО "Жигулевское пиво", ОАО "РЖД", АО "Тяжмаш" и АО "СМЗ".

"Крупнейшие компании-налогоплательщики - не просто флагманы региона, это основа финансовой стабильности Самарской области. Их социальная ответственность и эффективная работа позволяют воплощать в жизнь масштабные инфраструктурные проекты, модернизировать социальную сферу, поддерживать малый и средний бизнес, создавать новые рабочие места. Мы видим их серьезные инвестиции в модернизацию, импортозамещение, внедрение инноваций и экологических программ, что полностью соответствует стратегическим целям развития региона", - подчеркнул врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Десять крупнейших налогоплательщиков Самарской области обеспечили поступление в областной бюджет 52 млрд руб., что составляет 20,4% от общего объема налоговых доходов за 2025 год.

"Важное преимущество нашего региона - диверсифицированная экономика, мы не зависим от одной отрасли. Крупнейшие налогоплательщики Самарской области работают в самых разных секторах. Вместе мы разрабатываем планы развития, реализуем инвестиционные проекты. Такой подход позволяет сохранять финансовую устойчивость региона даже в условиях внешних вызовов. Подтверждением эффективности проводимой политики стало недавнее решение рейтингового агентства АКРА о сохранении кредитного рейтинга Самарской области на высоком уровне АА (RU) с позитивным прогнозом", - подчеркнула врио заместителя председателя Правительства министра финансов Самарской области Ольга Собещанская.

Компания "Балтика" служит системообразующим предприятием, входит в число стратегических партнеров Самарской области. За годы присутствия в регионе компания пополнила его казну более чем на 100 млрд рублей.

Предприятие активно инвестирует в свое развитие - в июле 2025 г. завод запустил дополнительную линию розлива в алюминиевую банку, что позволило удвоить баночные мощности. Общий объем инвестиций в модернизацию самарского филиала компании составил 1,4 млрд рублей. Мощность новой линии - 60 тыс. единиц в час.

"Завод "Балтика-Самара" был открыт в 2003 году. За время своей работы филиал стал не только крупнейшим производителем пива в регионе, но и лидером регионального экспорта напитков, настоящей "кузницей кадров" для пивоваренной отрасли региона - с целевого заказа на подготовку профессиональных кадров для строящегося завода в 2002 году началась история кафедры бродильных производств в "Самарском политехе" - сейчас "Высшей биотехнологической школы". Перед нами сейчас стоят важные задачи - содействовать развитию экономики, сельского хозяйства и пищепрома, предоставляя потребителям качественный натуральный отечественный продукт", - подчеркнул директор завода "Балтика-Самара" пивоваренной компании "Балтика" Олег Рукин.

Значительный вклад в развитие региона вносит ПАО Сбербанк. Компания служит стратегическим партнером Самарской области в реализации национальных проектов, программ поддержки бизнеса и развития цифровой экономики. Банк служит примером социально ответственного бизнеса, активно поддерживает волонтерское движение.

"Развитие регионов - один из стратегических приоритетов Сбера. В Самарской области мы последовательно реализуем эту миссию, выступая партнером в социально-экономическом развитии губернии. Это и участие в значимых инфраструктурных проектах региона, направленных на повышение качества жизни, и создание современных рабочих мест для жителей, и предоставление клиентам целостной экосистемы финансовых и нефинансовых сервисов. Сбер всегда рядом - не просто слоган, а важный ориентир развития нашей компании", - подчеркнула Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка.