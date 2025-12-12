Более 150 млн рублей льготного финансирования получил бизнес Самарской области через сервис МСП.РФ

Свыше 150 млн рублей привлекли предприятия Самарской области с начала 2025 года через цифровую платформу МСП.РФ. С помощью специального сервиса по подбору и получению льготного микрофинансирования предприниматели региона привлекли необходимые для своей деятельности средства по средней ставке 8,5% годовых. Это в 2-3 раза ниже ставок при банковском кредитовании.
"Программы финансовой поддержки дают бизнесу реальные инструменты для работы и развития. Льготное финансирование на специальных условиях позволяет получить средства на запуск нового дела или поддержку действующего предприятия", — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В целом по стране объем льготного микрофинансирования малого и среднего бизнеса через цифровую платформу МСП.РФ с начала года превысил 20 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем такой господдержки вырос на 27%, а количество получивших поддержку — на 16%. Чаще всего в текущем году микрофинансирование привлекали предприниматели из сферы услуг, торговли и промышленного производства.
"В этом году на МСП.РФ мы расширили функционал сервиса по подбору и получению микрофинансирования. Теперь в режиме "одного окна" предприниматели могут онлайн оформить поручительство региональных гарантийных организаций (РГО) и подписать договор микрозайма", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Напомним, цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса, и реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Число пользователей платформы превышает 1,4 млн россиян: предпринимателей, самозанятых и планирующих начать свой бизнес.
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость создания в Самарской области лучших условий для бизнеса, готового вкладываться в свое развитие.
Региональным партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд Самарской области. Институт развития предоставляет льготные микрозаймы и поручительства для получения кредитов в коммерческих банках. Подробнее о финансовых продуктах можно также узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону горячей линии 8-800-300-63-63.
Подобрать меры поддержки для реализации инвестпроекта готовы специалисты Агентства по привлечению инвестиций. Инициаторам проектов в режиме "одного окна" здесь окажут необходимое содействие в выборе площадки, предоставят сопровождении для быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.
