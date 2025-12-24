Суд не стал возвращать в госсобственность территорию бывшего Самарского завода клапанов

Самарский районный суд Самары 23 декабря отказался удовлетворить иск региональной прокуратуры по поводу возврата в госсобственность площадки бывшего Самарского завода клапанов.
Напомним, надзорное ведомство требовало вернуть в федеральную собственность 3,73 гектара земли под бывшим заводом клапанов на ул. Григория Засекина на правом берегу реки Самары.
Ответчиками по делу выступали ООО "ТОП-Строй", департамент управления имуществом Самары, министерство имущественных отношений Самарской области и кадастровый инженер Владимир Карамзин. А вторым истцом в карточке дела значилось ТУ Росимущества в Самарской области.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!