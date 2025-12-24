Суд не стал возвращать в госсобственность территорию бывшего Самарского завода клапанов

Самарский районный суд Самары 23 декабря отказался удовлетворить иск региональной прокуратуры по поводу возврата в госсобственность площадки бывшего Самарского завода клапанов.

Напомним, надзорное ведомство требовало вернуть в федеральную собственность 3,73 гектара земли под бывшим заводом клапанов на ул. Григория Засекина на правом берегу реки Самары.

Ответчиками по делу выступали ООО "ТОП-Строй", департамент управления имуществом Самары, министерство имущественных отношений Самарской области и кадастровый инженер Владимир Карамзин. А вторым истцом в карточке дела значилось ТУ Росимущества в Самарской области.