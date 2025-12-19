16+
Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области вручили сертификаты первым выпускникам программы "СВОе дело"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Выпускниками первого потока комплексной программы "СВОе Дело. Самарская область" стали 76 человек. Это ветераны спецоперации, боевых действий и члены их семей, которые планируют открыть или развить собственное дело. В региональном центре "Мой бизнес" подвели итоги проекта и торжественно вручили сертификаты о прохождении обучения предпринимательству.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Программа "СВОе Дело" была запущена по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Участники прошли занятия по генерации бизнес-идей, на образовательном 7-недельном интенсиве изучили вопросы регистрации бизнеса, составления бизнес-плана, а также налоговые, финансовые и юридические аспекты ведения предпринимательской деятельности, узнали о мерах господдержки. Затем проработали индивидуальную карту развития бизнеса под кураторством опытных наставников и защитили свои проекты перед экспертной комиссией.

"Это не только шанс для самореализации, но и возможность внести вклад в развитие региона. Впереди — много работы, в которой мы обязательно поможем, и в том числе льготными финансовыми инструментами. Для выпускников программы в следующем году проведем конкурс грантов, а уже сейчас они могут обращаться за микрозаймами по минимальным ставкам в региональный Гарантийный фонд", — подчеркнул врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Алексей Екимов — ветеран боевых действий в Чеченской республике. Мужчина проживает в Жигулевске, там же развивает небольшой бизнес по перетяжке мебели. О проекте "СВОе дело" узнал на просторах интернета и решил подать заявку, так как были сложности с дальнейшим развитием бизнеса.

"Проект дал мне понимание, куда идти дальше, как развиваться. Я понял, что надо переходить на ООО, нанимать сотрудников — на проекте об этом подробно рассказали. Понравились занятия по искусственному интеллекту, маркетингу — в этом я вообще не разбирался. Сейчас есть планы производить мебель с нуля. Я уже закупил оборудование, переехал в большое помещение", — делится выпускник программы.

Для Елены Корнейчук из Тольятти открытие своего дела стало спасением после потери супруга, который ушел в зону СВО добровольцем. Женщина занялась выращиванием тюльпанов, к развитию проекта активно подключились дети, своими силами построили теплицу, а после участия в программе "СВОе дело" появились планы по масштабированию бизнеса.

"Я думала поделиться на программе своим опытом, но открыла для себя много нового: и в законодательстве, и про льготное кредитование, что для нас актуально, так как мы берем кредиты под высокие проценты. Я познакомилась с очень интересными людьми, на проекте также появились новые идеи. Планируем расширяться, закрыть потребность самарского рынка в тюльпанах — поставлять выращенное в родном регионе", — акцентирует Елена Корнейчук.

За каждым выпускником, решившим реализовать свой бизнес-проект, будет закреплен наставник из числа действующих предпринимателей для постоянного сопровождения и передачи успешного опыта.

Региональная программа "СВОё Дело. Самарская область" реализуется областным минэкономразвития и центром "Мой бизнес" при поддержке Правительства Самарской области и фонда "Защитники Отечества" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Обучение второго потока участников программы "СВОё дело. Самарская область" стартует в 2026 году, заполнить заявку на участие можно на сайте: svoedelo.mybiz63.ru.

