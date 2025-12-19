В Самарской области вручили сертификаты первым выпускникам программы "СВОе дело"

Выпускниками первого потока комплексной программы "СВОе Дело. Самарская область" стали 76 человек. Это ветераны спецоперации, боевых действий и члены их семей, которые планируют открыть или развить собственное дело. В региональном центре "Мой бизнес" подвели итоги проекта и торжественно вручили сертификаты о прохождении обучения предпринимательству.

Программа "СВОе Дело" была запущена по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Участники прошли занятия по генерации бизнес-идей, на образовательном 7-недельном интенсиве изучили вопросы регистрации бизнеса, составления бизнес-плана, а также налоговые, финансовые и юридические аспекты ведения предпринимательской деятельности, узнали о мерах господдержки. Затем проработали индивидуальную карту развития бизнеса под кураторством опытных наставников и защитили свои проекты перед экспертной комиссией.

"Это не только шанс для самореализации, но и возможность внести вклад в развитие региона. Впереди — много работы, в которой мы обязательно поможем, и в том числе льготными финансовыми инструментами. Для выпускников программы в следующем году проведем конкурс грантов, а уже сейчас они могут обращаться за микрозаймами по минимальным ставкам в региональный Гарантийный фонд", — подчеркнул врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Алексей Екимов — ветеран боевых действий в Чеченской республике. Мужчина проживает в Жигулевске, там же развивает небольшой бизнес по перетяжке мебели. О проекте "СВОе дело" узнал на просторах интернета и решил подать заявку, так как были сложности с дальнейшим развитием бизнеса.

"Проект дал мне понимание, куда идти дальше, как развиваться. Я понял, что надо переходить на ООО, нанимать сотрудников — на проекте об этом подробно рассказали. Понравились занятия по искусственному интеллекту, маркетингу — в этом я вообще не разбирался. Сейчас есть планы производить мебель с нуля. Я уже закупил оборудование, переехал в большое помещение", — делится выпускник программы.

Для Елены Корнейчук из Тольятти открытие своего дела стало спасением после потери супруга, который ушел в зону СВО добровольцем. Женщина занялась выращиванием тюльпанов, к развитию проекта активно подключились дети, своими силами построили теплицу, а после участия в программе "СВОе дело" появились планы по масштабированию бизнеса.

"Я думала поделиться на программе своим опытом, но открыла для себя много нового: и в законодательстве, и про льготное кредитование, что для нас актуально, так как мы берем кредиты под высокие проценты. Я познакомилась с очень интересными людьми, на проекте также появились новые идеи. Планируем расширяться, закрыть потребность самарского рынка в тюльпанах — поставлять выращенное в родном регионе", — акцентирует Елена Корнейчук.

За каждым выпускником, решившим реализовать свой бизнес-проект, будет закреплен наставник из числа действующих предпринимателей для постоянного сопровождения и передачи успешного опыта.

Региональная программа "СВОё Дело. Самарская область" реализуется областным минэкономразвития и центром "Мой бизнес" при поддержке Правительства Самарской области и фонда "Защитники Отечества" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Обучение второго потока участников программы "СВОё дело. Самарская область" стартует в 2026 году, заполнить заявку на участие можно на сайте: svoedelo.mybiz63.ru.