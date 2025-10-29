16+
Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарский бизнес представил коллективный стенд на Международной выставке "ПИР Экспо 2025"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Масштабная выставка индустрии гостеприимства "ПИР Экспо" проводится в московском "Крокус Экспо" с 27 по 30 октября. Крупнейшее профессиональное мероприятие для индустрии HoReCa в России объединяет ведущих производителей, поставщиков и экспертов. В выставке принимают участие более 760 компаний из России и других стран.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

На коллективном стенде Самарской области, организованном при поддержке областного минэкономразвития и регионального центра "Мой бизнес", представлены: производители корпоративной формы для HoReCa ООО "Швейная Фабрика ПРОФИ ДРЕСС", производители и поставщики сладких десертов ТМ СВИТТИ ООО "АЛЬЯНС", дизайнерское озеленение объектов HoReCa ООО "ЛЕТО".

Руководитель швейной фабрики "ПРОФИ ДРЕСС" Руслана Сукаева в ноябре прошлого года была участником личного приема предпринимателей. Такие приемы проводятся по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в министерствах и муниципальных администрациях.

Тогда Руслана Сукаева обратилась к врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антону Емельяненко с инициативой разместить региональный стенд на выставке "ПИР Экспо". По ее словам, это значительно поможет отраслевым компаниям в расширении клиентской базы и дальнейшем развитии. Организатором участия производителей в крупнейшем отраслевом событии стал минэкономразвития региона.

"Это прекрасная возможность для нас показать свою конкурентоспособность и высокое качество продукции, ориентированную на индустрию гостеприимства. В составе коллективного стенда выставка открывает возможности для установления полезных контактов и заключения выгодных договоров", — подчеркнула Руслана Сукаева.

Экспонентов и гостей выставки ожидает обширная деловая программа, где лидеры мнений и практики индустрии гостеприимства передают свой опыт, предоставляя стратегические решения для бизнеса. На площадках выставки пройдут более 350 лекций, сессий, семинаров и мастер-классов. В создании программы принимают участие более 700 экспертов.

"Участие в отраслевых выставках — одни из наиболее востребованных и эффективных инструментов для выхода предприятий на новые рынки и расширения географии поставок своей продукции. Уверен, что представители региональных компаний получат максимальную пользу от участия: обменяются опытом с коллегами, проведут перспективные деловые встречи и заключат новые контракты", — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Производители Самарской области могут принять участие в других отраслевых выставках на территории России в 2025 году. Уточнить подробности и обсудить возникающие вопросы о подготовке к предстоящим выставкам можно в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211, заполнить заявку на получение услуги можно на сайте.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Гид потребителя

