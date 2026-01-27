Гарантийный фонд Самарской области помог бизнесу привлечь на развитие 2,6 млрд рублей

В 2025 г. Гарантийный фонд Самарской области предоставил предпринимателям микрозаймы на 884 млн руб. и поручительства, которые помогли предпринимателям привлечь более 1,7 млрд руб. на решение своих бизнес-задач.

Итоги работы регионального ГФСО представил врио зампредседателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

"Гарантийный фонд — это один из ключевых институтов развития бизнеса в регионе. ГФСО не просто выдает займы и поручительства, он выступает катализатором экономического роста. За этими показателями стоят реальные истории компаний, которые смогли привлечь льготное финансирование на развитие, масштабирование, модернизацию мощностей или выход на новые рынки", — подчеркнул Павел Финк.

По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Гарантийный фонд регулярно докапитализируют.

В ГФСО готовы поддержать как начинающих, так и опытных предпринимателей. В зависимости от вида деятельности, ставки варьируются от 3% до 16% годовых. По программам фонда предприниматели могут получить до 5 млн руб., сроком до трех лет.

Если предприниматель хочет получить банковский кредит, но ему не хватает собственного обеспечения, на помощь придет гарантийная поддержка региона. За ней также можно обратиться в ГФСО.

В зависимости от требуемой суммы, к предоставлению поручительства могут быть привлечены ресурсы федерального института — Корпорации МСП.

Институт развития работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создают в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Подробнее о финансовых продуктах можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru.