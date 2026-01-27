16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре недостроенную "Клинику сердца" проверят на безопасность Кампус "Куйбышев" будет строить структура АФК "Система" Продюсеры федеральных кинокомпаний приняли участие в киноэкспедиции по Самарской области Более 30 млрд рублей господдержки получил малый бизнес Самарской области в 2025 году В Самарской области наградили лучших экспортеров по итогам 2024 года

Государство и Бизнес Экономическая политика

Гарантийный фонд Самарской области помог бизнесу привлечь на развитие 2,6 млрд рублей

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2025 г. Гарантийный фонд Самарской области предоставил предпринимателям микрозаймы на 884 млн руб. и поручительства, которые помогли предпринимателям привлечь более 1,7 млрд руб. на решение своих бизнес-задач.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Итоги работы регионального ГФСО представил врио зампредседателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

"Гарантийный фонд — это один из ключевых институтов развития бизнеса в регионе. ГФСО не просто выдает займы и поручительства, он выступает катализатором экономического роста. За этими показателями стоят реальные истории компаний, которые смогли привлечь льготное финансирование на развитие, масштабирование, модернизацию мощностей или выход на новые рынки", — подчеркнул Павел Финк.

По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Гарантийный фонд регулярно докапитализируют.

В ГФСО готовы поддержать как начинающих, так и опытных предпринимателей. В зависимости от вида деятельности, ставки варьируются от 3% до 16% годовых. По программам фонда предприниматели могут получить до 5 млн руб., сроком до трех лет.

Если предприниматель хочет получить банковский кредит, но ему не хватает собственного обеспечения, на помощь придет гарантийная поддержка региона. За ней также можно обратиться в ГФСО.

В зависимости от требуемой суммы, к предоставлению поручительства могут быть привлечены ресурсы федерального института — Корпорации МСП.

Институт развития работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создают в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Подробнее о финансовых продуктах можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1