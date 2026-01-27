Гарантийный фонд Самарской области помог бизнесу привлечь на развитие 2,6 млрд рублей

В 2025 г. Гарантийный фонд Самарской области предоставил предпринимателям микрозаймы на 884 млн руб. и поручительства, которые помогли предпринимателям привлечь более 1,7 млрд руб. на решение своих бизнес-задач.
Итоги работы регионального ГФСО представил врио зампредседателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
"Гарантийный фонд — это один из ключевых институтов развития бизнеса в регионе. ГФСО не просто выдает займы и поручительства, он выступает катализатором экономического роста. За этими показателями стоят реальные истории компаний, которые смогли привлечь льготное финансирование на развитие, масштабирование, модернизацию мощностей или выход на новые рынки", — подчеркнул Павел Финк.
По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Гарантийный фонд регулярно докапитализируют.
В ГФСО готовы поддержать как начинающих, так и опытных предпринимателей. В зависимости от вида деятельности, ставки варьируются от 3% до 16% годовых. По программам фонда предприниматели могут получить до 5 млн руб., сроком до трех лет.
Если предприниматель хочет получить банковский кредит, но ему не хватает собственного обеспечения, на помощь придет гарантийная поддержка региона. За ней также можно обратиться в ГФСО.
В зависимости от требуемой суммы, к предоставлению поручительства могут быть привлечены ресурсы федерального института — Корпорации МСП.
Институт развития работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создают в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Подробнее о финансовых продуктах можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?