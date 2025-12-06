16+
В Самарской области создадут реестр ответственных предпринимателей

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
В Самарскую губернскую думу внесен законопроект "О развитии ответственного ведения бизнеса в Самарской области". Инициировал его губернатор Вячеслав Федорищев.

Из пояснительной записки к проекту закона следует, что он направлен на создание условий для развития ответственного ведения бизнеса в Самарской области на основе стандарта "Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг)".

Законопроект предполагает формирование реестра ответственных субъектов предпринимательской деятельности. Такой статус смогут получать компании, отвечающие критериям благонадежности, социальной и экологической ответственности.

Исполнительные органы власти Самарской области при этом должны принимать меры по созданию условий для развития ответственного введения бизнеса: совершенствовать нормативно-правовую базу,
популяризировать ответственное ведение бизнеса. А также оказывать поддержку: информационно-консультационную и сопровождение инвестпроектов.

ЭКГ-рейтинг (от "экология, кадры, государство") — это российский аналог ESG-рейтингов, отечественная система комплексной оценки "здоровья" бизнеса, показывающая его надежность, ответственность в социальной, экологической сферах и во взаимодействии с государством. Рейтинг введен в 2024 году. Инструмент в том числе позволяет соотнести степень ответственности бизнеса с предлагаемыми или разрабатываемыми мерами поддержки со стороны государства — компании, которые находятся на вершине рейтинга, могут рассчитывать на определенные льготы и преференции. Продукт координирует Лаборатория ответственного бизнеса НИУ ВШЭ.

