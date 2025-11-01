16+
Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарские киоски ожидает масштабное преображение: эскизы

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре изменят требования к внешнему виду нестационарных объектов потребительского рынка, в том числе киосков, магазинов и даже лоточной торговле. Сейчас проект постановления мэрии проходит процедуру публичных консультаций.

Фото: regulation.samregion.ru / мэрия Самары

Согласно документу, бизнесмены должны будут оформлять свои торговых объекты по дизайн-коду. Максимальная длина павильонов должна составлять не более 12 метров, ширина — 8 метров. Ставить их можно будет не ближе 6 метров от жилых домов и трех метров от дороги. Под запретом — размещение торговых объектов на газонах.

В дизайн-коде подробно описаны все детали оформления павильонов. Например, на главном фасаде павильона должны быть декор и остекление (минимум 60% площади). Вывески будут делать однотипными, в сдержанном стиле. Около глухих фасадов павильона бизнесмены должны будут обязательно делать озеленение, устанавливать урны, а по желанию и скамьи.

То, как преобразятся киоски и магазины, можно оценить по рендерам, демонстрирующим варианты оформления павильонов. Посмотрите.

 

Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары

А так будут оформлять нестационарные объекты сезонной торговли.

Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары

"Внешний вид нестационарных объектов потребительского рынка, действующих на момент принятия настоящего постановления, должен быть приведен их собственниками (пользователями) в соответствии с указанными требованиями не позднее одного года со дня официального опубликования настоящего постановления", — указано в документе.

Публичные консультации по проекту постановления продлятся до 19 ноября. Оставить свой отзыв можно здесь.

