"Город должен развиваться комплексно и на перспективу" — доцент СамГТУ Анна Жоголева о новом Генплане Самары

Новый Генплан Самары позволит решать масштабные задачи территориального планирования, координируя их с местными условиями застройки и землепользования. Анна Жоголева, доцент кафедры "Градостроительство" ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет", руководитель студенческого клуба "Урбан-клуб", рассказывает, как это создаёт возможности для комплексного развития города, реновации неэффективно используемых территорий, развития старых районов, повышения качества городской среды:

"Генплан, который сейчас реализует Самара, пусть хоть и с изменениями, но это документ, выполненный в 2004-2006 и принятый в 2008 году. Именно тогда определялись главные идеи "проекта города", закладывалась основная целостная концепция развития города-миллионника. С тех пор прошло много лет, расчетный срок тех мероприятий давно истек. Условия урбанизации, законодательная база изменились, актуальное экономическое развитие, социум, демографические условия, градостроительные тренды — все это должно находить отражение в новом документе.

Большой сложностью работы с генпланом 2008 года были несоответствия его с текущим градостроительным зонированием. Поэтому сегодня два документа — Правила застройки и землепользования г. Самары и Генплан будут разрабатываться единым документом, чтобы избежать противоречий между ними, а также важно связать будущие предложения с новыми региональными нормативами, которые также актуализируются сегодня. Сегодня за исполнением проекта будет наблюдать новое министерство — министерство градостроительной политики, управляющее градостроительным развитием нашего региона.

При губернаторе действует общественный градостроительный совет, состав его обновился. В июле состоялось первое заседание обновленного совета, и любопытный факт — завяленные к рассмотрению три проекта комплексного развития городских территорий после обсуждений были отправлены на доработку в рабочие группы совета — те параметры застройки, которые предложили застройщики, не устроили заседание, в том числе и региональных чиновников.

Сейчас в градостроительной политике нужно отдавать преимущество проектам комплексного развития территорий — власти пытаются уйти от точечной застройки, добиться таких решений, когда жители новых квартир, помимо квадратных метров, получают комфортную и обеспеченную социальными и транспортными объектами среду.

Застройщик, строя жилой квартал или комплекс, может построить детский сад (встроенно-пристроенный или отдельностоящий), паркинг (подземный или многоуровневый), но, когда градостроительные нормативы говорят о необходимости строительства новой школы на осваиваемом участке — застройщик разводит руками и отказывается, так как экономика проекта "вылетает в трубу". Но и городу построить современный школьный комплекс — это очень сложная задача. Экономической моделью комплексного развития городских территорий может служить решение отдать разработку проектной документации застройщику, а для строительства искать федеральные источники финансирования.

Особое внимание в генплане должно быть уделено историческому центру города, теперь историческому поселению г. Самары. Общественно-деловой центр общегородского значения, туристический район, любимое место для прогулок горожан и знакомства с историко-культурным наследием — все эти функции требуют развития, но это не должно происходить в ущерб сохранению наследия.

Смешанное использование территорий, развитие городской экономики, современных транспортных систем, устойчивый экологический баланс, цифровизация, развитие пешеходной среды, благоустройство — эти градостроительные тренды нужно реализовать в предложениях нового генплана для разных районов города".

Факультет архитектуры и дизайна СамГТУ с оптимизмом смотрит на идеи разработки нового генплана, тем более что в разработке версии 2008 г. наши сотрудники, архитекторы и градостроители, принимали активное участие, но отмечает: важно выстроить рабочие механизмы, чтобы обеспечить высокое качество ключевых, флагманских проектов, на которые будет опираться развитие Самары и которые составят современный образ города. В 2025 году университет передал в министерство свои наработки:

проект комплексной реновации жилых кварталов Безымянки, который позволяет обновить ветхую двухэтажную застройку, сохранив облик соцгорода середины XX века, и развивать жильё вдоль действующей линии метро;

проект застройки стрелки рек Волги и Самары, привлекательный для инвесторов и связанный с историей города;

развитие района, строительство кампуса вокруг стадиона Самара-Арена, который также требует обновления и может стать "точкой развития" всего региона.

"Также мы работаем над проектом устойчивого развития исторического поселения Самары так, чтобы дать застройщикам, инвесторам и властям понятные рекомендации, цифры и инструменты для устойчивого развития территории", — заключает Анна Жоголева.