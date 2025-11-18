Дело о фиктивных слесарях в ПГУТИ отправилось в суд

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об исчезновении 15 млн руб. в ПГУТИ.

Напомним, по версии следствия, с 2003 г. по 2022 г. сотрудник университета, выполняющий административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, фиктивно оформил на должности слесарей четырех человек. В реальности эти люди не работали, а их зарплату обвиняемый забирал себе. Общая сумма ущерба составила около 15 млн рублей.

По данным Волга Ньюс, речь идет об Андрее Анашине. Он уволился и уволил "фиктивных сантехников" после того, как в 2022 г. вуз возглавил Вадим Ружников.

Обвинение утвердили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Подлог"). Уголовное дело рассмотрит Самарский районный суд Самары.