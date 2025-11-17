В Тольятти велосипедного вора вычислили по видеокамерам

В сентябре в полицию Автозаводского района Тольятти обратился местный житель. Он рассказал, что у него украли велосипед за 36 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По словам потерпевшего, велосипед похитили около продуктового магазина еще месяц назад, но все это время он пытался найти воришку самостоятельно. Поняв, что один не справится, обратился к правоохранителям.
Полицейские смогли вычислить похитителя по камерам: выяснилось, что в предполагаемый период кражи неоднократно ранее судимый за имущественные преступления 25-летний тольяттинец бесцельно бродил по магазину, после чего вышел на улицу. Его задержали, и подозреваемый признался в содеянном. Он сообщил, что, увидев непристегнутый велосипед, похитил и продал его, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Параллельно сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного имущества. Они установили, что велосипед сдан по документам предполагаемого злоумышленника и реализован третьим лицам в одном из комиссионных магазинов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается. Правоохранители продолжают искать велосипед.
