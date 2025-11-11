Бастрыкин заинтересовался ходом расследования дела о драке школьниц в Самаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту инцидента между школьниками в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Напомним, ранее в Самаре возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" из-за драки школьниц. Инцидент произошел около школы № 141 на ул. Каховской. Происшествие сняли на видео, затем оно распространилось в соцсетях.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — отмечается в сообщении.