Житель Самарской области незаконно хранил дома оружие и боеприпасы

В Самарской области полицейскими за незаконный оборот оружия в отношении сельского жителя возбуждено уголовное дело, передает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Челно-Вершинского района поступила информация о том, что ранее не судимый 54-летний местный житель причастен к незаконному хранению оружия и боеприпасов. Правоохранители осмотрели жилье мужчины, обнаружили и изъяли пригодные для стрельбы нарезное охотничье огнестрельное оружие с оптическим прицелом и 37 патронов.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". Задержанный признал вину и пояснил, что предметы, запрещенные к свободному обороту, ему на хранение оставил знакомый. Данная версия в настоящее время тщательно проверяется полицейскими. Подозреваемому избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Расследование продолжается.