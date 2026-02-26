16+
Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по качеству жизни населения

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область заняла 9 место в рейтинге качества жизни среди регионов страны по итогам 2025 года. В Приволжском федеральном округе регион занял 2 место. Рейтинг составили эксперты Центра экономических исследований "РИА Рейтинг", отметив, что регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития.

Самарская область сохранила позицию 2024 года, при этом увеличив рейтинговый балл — с 67,029 до 67,802. Сам рейтинг составлен на основе анализа 11 групп показателей. Среди них: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, демографическая ситуация, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень развития малого бизнеса и др.

"Для нас важно, что рейтинг строится на комплексном анализе — от уровня доходов и занятости до доступности социальной инфраструктуры и развития малого бизнеса. В Самарской области вся наша команда во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым системно создает комфортные условия для жизни, работы, воспитания детей и самореализации молодежи. Безусловно, мы не останавливаемся на достигнутом. Видим точки роста по каждому из 11 направлений, которые учитывали эксперты. Наша задача — закрепиться в лидирующей группе и продолжить повышать благосостояние каждой семьи. Этот результат — общая заслуга жителей, бизнеса и всех, кто ежедневно трудится на благо региона", — отметил врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

По итогам прошлого года Самарская область укрепила положение в рейтинге по всем показателям, связанным с уровнем доходов населения. По данным официальной статистики в январе–сентябре 2025 года среднедушевые доходы в Самарской области составили 56,3 тыс. рублей, увеличившись на 17,5% к аналогичному периоду предыдущего года. Увеличился и размер среднемесячной начисленной заработной платы — за 11 месяцев 2025 года в номинальном выражении рост составил 112,1%, достигнув уровня в 74,2 тыс. рублей.

В регионе также наблюдается повышение уровня потребительской активности. Самарская область входит в пятерку лидеров в ПФО по объему потребляемых товаров и услуг на душу населения, а также занимает 3 место в ПФО по объему потребления продукции предприятий общественного питания.

Высокое качество жизни напрямую зависит от уровня экономического развития региона, состояния инвестиционного и предпринимательского климата, а значит — развития действующих и запуска новых предприятий, создающих рабочие места с достойным уровнем заработной платы.

Самарская область является инвестиционно-привлекательным регионом. За 9 месяцев 2025 года бизнес инвестировал в экономику 350,1 млрд рублей. Всего было запущено 26 инвестпроектов, связанных как с созданием новых, так и модернизацией действующих мощностей. Это проекты в самых разных отраслях: металлургия, производство медицинских изделий, торговля, сфера логистики, пищепром, производство машин и оборудования, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и туризм.

Динамично развивается средний и малый бизнес. За 2025 год количество субъектов МСП увеличилось на 3,9% и составило 140,1 тысяч единиц, количество самозанятых граждан — на 26,8% и превысило 354 тысячи человек. По показателям развития сферы МСП Самарская область занимает 9 место в России и 2 место в ПФО.

Уровень занятости граждан региона устойчиво выше среднероссийского значения — по итогам октября-декабря 2025 года он составил 62,1%. Стабильно ниже, чем в среднем по России, сохраняется и уровень зарегистрированной безработицы на отметке 0,3%. Это одно из самых низких значений с 1993 года.

Повышению качества жизни способствует и развитие социальной сферы. В сфере здравоохранения повышается доступность первичной медицинской помощи. В ноябре 2025 года начала работу многопрофильная поликлиника в  Смышляевке Волжского района. Более чем на 700 млн рублей увеличены расходы на капремонт учреждений здравоохранения, что позволило отремонтировать почти в 1,7 раза больше объектов, чем в 2024 году. В городах и районах Самарской области продолжается благоустройство общественных территорий, запуск культурных локаций, создание спортивных сооружений и обновление действующих спорткомплексов, капремонт и оснащение современным оборудованием образовательных учреждений.

