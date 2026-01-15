16+
Облправительство Власть и политика

В Самарской области появится организация, которая займется благоустройством Загородного парка

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 179
Региональное правительство опубликовало проект постановления, в соответствии с которым в городе появится государственное бюджетное учреждение Самарской области "Контур". Основными целями новой организации будут благоустройство и содержание Загородного парка, а также создание концепции его развития.

Фото: Александра Ламзина

Функции и полномочия учредителя "Контура" будут осуществляться министерством градостроительной политики и министерством имущественных отношений. Финансироваться новое учреждение будет за счет средств региональной казны. В проекте постановления отмечается, что в штате организации будет работать 21 сотрудник.

Напомним, в октябре в ходе оперативного совещания правительства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил привести в порядок Загородный парк. 

"Правительство Самарской области забирает Загородный парк в свое ведение (под министерство природных ресурсов и экологии либо, что более верно, под министерство градостроительной политики и благоустройства) и в течение двух лет приводит его в соответствие с годом 2027, когда мы его открываем. Надоело! Просто надоело. Поручений было много моих личных. Никто ни черта не делает! Это безобразие и халатность", - заявил тогда губернатор.

В начале 2023 г. в Самаре провели открытый конкурсный отбор проектов реновации Загородного парка. Однако в октябре того же года стало известно, что Минэкономразвития РФ исключило реконструкцию парка из программы территориального развития. Контракт на реконструкцию был расторгнут, финансирование на обновление локации не предполагалось.

