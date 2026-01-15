16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области появится организация, которая займется благоустройством Загородного парка Виталий Шабалатов провел рабочее совещание по созданию студенческого кампуса "Куйбышев" В правительстве обсудили развитие районных больниц и профилактику заболеваний В правительстве Самарской области подвели итоги программы газификации за 2025 год Минцифры Самарской области возглавил Сергей Одобеску

Облправительство Власть и политика

Виталий Шабалатов провел рабочее совещание по созданию студенческого кампуса "Куйбышев"

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 210
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области продолжается работа по строительству межвузовского кампуса "Куйбышев". В среду, 14 января 2026 года, рабочее совещание по этому вопросу провел первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов. В совещании приняли участие руководители и представители региональных профильных министерств, администрации Самары, АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области", АО "Корпорация развития Самарской области".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Участники совещания обсудили вопросы комплексного подхода к строительству территории около стадиона "Солидарность Самара Арена", где появится студенческий городок. Отдельное внимание было уделено развитию транспортной и инженерной инфраструктуры. Виталий Шабалатов дал поручение министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с администрацией Самары проработать вопрос о транспортной доступности к кампусу, областному министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства — продумать присоединение к инженерным сетям различных типов возводимых объектов.

Компания, которая отвечает за создание кампуса в Самаре — ООО "ПроКампус № 1" — недавно была приобретена ООО "Эталонные концессии", входящей в АФК "Система". Обновленная концепция строительства кампуса в Самаре состоит из четырех этапов с полным завершением строительно-монтажных работ в 2030 году.

Планируется, что первый этап проекта получит заключения госэкспертизы во II полугодии 2026 года, после чего начнется строительство жилого кластера, который будет состоять из семи зданий гостиниц для студентов и преподавателей вместимостью свыше 3,5 тыс. мест. На втором этапе будет возведен образовательный кластер — учебно-лабораторный комплекс и технопарк общей площадью 35 тыс. кв. м.
Третий и четвертый этапы проекта предусматривают строительство спортивной и испытательной инфраструктуры: физкультурно-оздоровительного комплекса с пропускной способностью 190 человек в час, а также испытательного полигона с крытыми и открытыми площадками для гражданских беспилотных систем.

При подведении основных итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что основной компетенцией создаваемого кампуса станут беспилотные роботизированные комплексы. Это соответствует как запросу рынка в Самарской области и за ее пределами, так и национальным проектам России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1