Виталий Шабалатов провел рабочее совещание по созданию студенческого кампуса "Куйбышев"

В Самарской области продолжается работа по строительству межвузовского кампуса "Куйбышев". В среду, 14 января 2026 года, рабочее совещание по этому вопросу провел первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов. В совещании приняли участие руководители и представители региональных профильных министерств, администрации Самары, АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области", АО "Корпорация развития Самарской области".
Участники совещания обсудили вопросы комплексного подхода к строительству территории около стадиона "Солидарность Самара Арена", где появится студенческий городок. Отдельное внимание было уделено развитию транспортной и инженерной инфраструктуры. Виталий Шабалатов дал поручение министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с администрацией Самары проработать вопрос о транспортной доступности к кампусу, областному министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства — продумать присоединение к инженерным сетям различных типов возводимых объектов.
Компания, которая отвечает за создание кампуса в Самаре — ООО "ПроКампус № 1" — недавно была приобретена ООО "Эталонные концессии", входящей в АФК "Система". Обновленная концепция строительства кампуса в Самаре состоит из четырех этапов с полным завершением строительно-монтажных работ в 2030 году.
Планируется, что первый этап проекта получит заключения госэкспертизы во II полугодии 2026 года, после чего начнется строительство жилого кластера, который будет состоять из семи зданий гостиниц для студентов и преподавателей вместимостью свыше 3,5 тыс. мест. На втором этапе будет возведен образовательный кластер — учебно-лабораторный комплекс и технопарк общей площадью 35 тыс. кв. м.
Третий и четвертый этапы проекта предусматривают строительство спортивной и испытательной инфраструктуры: физкультурно-оздоровительного комплекса с пропускной способностью 190 человек в час, а также испытательного полигона с крытыми и открытыми площадками для гражданских беспилотных систем.
При подведении основных итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что основной компетенцией создаваемого кампуса станут беспилотные роботизированные комплексы. Это соответствует как запросу рынка в Самарской области и за ее пределами, так и национальным проектам России.
