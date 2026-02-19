Корпорация развития Самарской области будет искать инвестора для реализации проекта птицекомплекса

В областном правительстве состоялось очередное заседание инвестиционного комитета. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева его провел врио заместителя губернатора Вячеслав Романов.
Участники заседания рассмотрели вопрос привлечения стратегического инвестора для продолжения строительства комплекса по производству и переработке мяса птицы в Сергиевском и Кинель-Черкасском районах. Птицекомплекс будет включать комбикормовый завод с элеватором, инкубатор, цех убоя, корпуса откорма бройлеров, доращивания молодняка и родительского стада.
Мощность предприятия составит 75 тыс. тонн мяса птицы в год. Проект предполагает создание 1500 новых рабочих мест, сокращение дефицита собственного производства мяса птицы в регионе и увеличение налоговых поступлений в бюджет Самарской области.
Проект реализуется с 2010 года дочерним обществом Корпорации развития — ООО "ЕвроБиоТех". Активная стадия проекта начата в 2013 году. В 2019 году создание комплекса было приостановлено из-за отсутствия финансирования, а Корпорация развития перенаправила основные усилия на поиск стратегического инвестора.
"Финансирование проекта исключительно за счет средств регионального бюджета представляется нецелесообразным и финансово обременительным. Для его успешной реализации требуется решение ключевой задачи — привлечение стратегического инвестора, который обеспечит необходимый финансовый ресурс для завершения строительства птицекомплекса и его ввода в эксплуатацию", — подчеркнул Вячеслав Романов.
В 2025 году Корпорация развития сделала акцент на публичном поиске инвестора — инвестиционное предложение уже размещалось на одной из электронных торговых платформ.
В настоящее время Корпорация планирует привлечь в проект стратегического инвестора через публичный механизм голландского аукциона. Начальная цена аукциона будет определена на основании отчета независимых оценщиков. Инвестор, определенный по итогам аукциона, не только приобретет актив, но и примет обязательства по реализации проекта. Корпорация развития сохранит возможности по контролю за реализацией проекта до момента вывода предприятия на проектную мощность.
"Выбранный нами публичный механизм позволит обеспечить более гибкий подход к формированию ценовых условий для потенциального инвестора, продолжить реализацию значимого для области сельскохозяйственного проекта, а также перенаправить усилия Корпорации развития с содержания объектов комплекса на реализацию других перспективных проектов", — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Самарской области Иван Манаев.
Члены инвесткомитета поддержали новую стратегию привлечения инвестора с помощью публичных процедур и намерение Корпорации развития в ближайшее время приступить к ее реализации.
