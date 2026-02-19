Метель и ветер: в Самарской области объявили желтый уровень опасности

На пятницу, 20 февраля, в Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Приволжском УГМС.

"20 февраля местами в регионе ожидается усиление восточного, юго-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, метель при видимости 500-1000 метров, на дорогах снежные заносы", - отмечается в сообщении.