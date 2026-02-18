16+
Общество

В Самарской области стартовала программа по борьбе с курением среди несовершеннолетних

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 17 февраля, в Самарской области стартовали кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним сигарет и вейпов "Спасибо за отказ!" и просветительский проект для родителей и учителей "Важно не начать!"

Фото: Юлия Рубцова

Социальная программа реализуется во многих регионах страны. В Самарской области она будет организована Общественным советом по проблеме подросткового курения при поддержке правительства региона.

Волонтеры будут распространять информационные материалы — стикеры, памятки, плакаты, содержащие призыв не продавать никотинсодержащую продукцию несовершеннолетним, информацию об ответственности за нарушение закона, а также телефон "горячей линии", где примут обращения о нарушениях. Сообщить о фактах продажи подросткам сигарет и вейпов можно по телефону 8(800)234-29-26, а также на сайте "спасибозаотказ.рф" и в Телеграм-боте "Родительский патруль".

На первом этапе кампании в Самаре уже охвачено около 100 магазинов.

"За несколько часов, которые продолжается акция, отказов со стороны представителей торговли нет", — рассказал Владимир Усов, врио министра молодежной политики Самарской области.

"Федеральная кампания по предотвращению продажи несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции "Спасибо за отказ!" реализуется в 30 регионах страны, — отметила руководитель Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская, — Она включает в себя распространение информационных материалов для продавцов и покупателей в местах продажи, размещение наружной социальной рекламы, а также усиление мер общественного контроля".

Просветительский проект "Важно не начать!" предусматривает проведение в школах региона цикла интерактивных профилактических занятий для 6–11 классов, продвижение современного обучающего контента для педагогов и родителей, а также кампанию социальной рекламы, мотивирующую родителей формировать у детей негативное отношение к курению и вейпингу. Для педагогов будут организованы обучающие семинары, для родительской аудитории — тематический областной вебинар.

Гид потребителя

