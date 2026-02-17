В Самаре проиндексируют тарифы на речные перевозки

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым в 2026 году будут проиндексированы предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом. Речь идет о нескольких пригородных маршрутах - из Самары (Речной вокзал) до Рождествено (с остановкой на Проране), до Зольного, Винновки (с. Осиновка) и до Ширяево.

"По маршрутам, прилегающим к г. Самара, размер предельных уровней тарифов в 2026 году вырастет от 10 до 18 рублей за поездку в зависимости от расстояния. В среднем рост предельных тарифов составит 10%. Предельные максимальные уровни тарифов на проезд детей составят 50%, на провоз багажа — 20% от стоимости полного билета", — отмечается в пояснительной записке.

Так, стоимость взрослого билета по маршруту Самара — Проран — Рождествено обойдется в 120 рублей, детского — 60 рублей. Из Самары до Винновки (с. Осиновка) можно будет добраться за 140 рублей (взрослый билет) и за 70 рублей (детский), до Зольного — 110/55 рублей, до Ширяево — 160/80 рублей.

Предельные максимальные уровни тарифов:

Остановочные пункты отправления-назначения

(в прямом и обратном направлении) Предельный максимальный

уровень тарифа, в рублях Полный Детский Маршрут "г. Самара (Речной вокзал) — с. Рождествено" Самара — Проран — Рождествено 120 60 Маршрут "г. Самара (Речной вокзал) — Винновка (с. Осиновка)" Самара — Средний Пляж 110 55 Самара — Нижний Пляж 110 55 Самара — Шелехметь 150 75 Самара — Винновка (Монастырь) 170 85 Самара — Винновка (Осиновка) 180 90 Средний Пляж — Нижний Пляж 110 55 Средний Пляж — Шелехметь 140 70 Средний Пляж — Винновка (Монастырь) 140 70 Средний Пляж — Винновка (Осиновка) 140 70 Нижний Пляж — Шелехметь 110 55 Нижний Пляж — Винновка (Монастырь) 140 70 Нижний Пляж — Винновка (Осиновка) 140 70 Шелехметь — Винновка (Монастырь) 140 70 Шелехметь — Винновка (Осиновка) 140 70 Маршрут "г. Самара (Речной вокзал) — с. Зольное" Самара — Осипенко 90 45 Самара — Поляна им. Фрунзе 110 55 Самара — Пляж им. Фрунзе 125 63 Самара — Подгоры 145 73 Самара — Гаврилова Поляна 145 73 Самара — Ширяево 170 85 Самара — Богатырь 180 90 Самара — Солнечная Поляна 185 93 Самара — Зольное 210 105 Осипенко — Поляна им. Фрунзе 110 55 Осипенко — Пляж им. Фрунзе 145 73 Осипенко — Подгоры 145 73 Осипенко — Гаврилова Поляна 145 73 Осипенко — Ширяево 160 80 Поляна им. Фрунзе — Пляж им. Фрунзе 110 55 Поляна им. Фрунзе — Подгоры 145 73 Поляна им. Фрунзе — Гаврилова Поляна 145 73 Поляна им. Фрунзе — Ширяево 160 80 Поляна им. Фрунзе — Богатырь 160 80 Поляна им. Фрунзе — Солнечная Поляна 160 80 Поляна им. Фрунзе — Зольное 180 90 Пляж им. Фрунзе — Подгоры 140 70 Пляж им. Фрунзе — Гаврилова Поляна 140 70 Подгоры — Гаврилова Поляна 110 55 Ширяево — Богатырь 110 55 Ширяево — Солнечная Поляна 110 55 Ширяево — Зольное 110 55 Богатырь — Солнечная Поляна 110 55 Богатырь — Зольное 110 55 Солнечная Поляна — Зольное 110 55 Маршрут "г. Самара (Речной вокзал) — с. Ширяево" Самара — Поляна им. Фрунзе 110 55 Самара — Ширяево 170 85 Поляна им. Фрунзе — Ширяево 160 80

"Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку багажа (за каждые 10 кг багажа) определяются в размере 20% от предельных максимальных уровней тарифов за перевозку пассажиров (полный билет)", - отмечается в сообщении.