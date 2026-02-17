16+
Общество

В Самаре проиндексируют тарифы на речные перевозки

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым в 2026 году будут проиндексированы предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом. Речь идет о нескольких пригородных маршрутах - из Самары (Речной вокзал) до Рождествено (с остановкой на Проране), до Зольного, Винновки (с. Осиновка) и до Ширяево.

Фото: Анна Вырина

"По маршрутам, прилегающим к г. Самара, размер предельных уровней тарифов в 2026 году вырастет от 10 до 18 рублей за поездку в зависимости от расстояния. В среднем рост предельных тарифов составит 10%. Предельные максимальные уровни тарифов на проезд детей составят 50%, на провоз багажа — 20% от стоимости полного билета", — отмечается в пояснительной записке.

Так, стоимость взрослого билета по маршруту Самара — Проран — Рождествено обойдется в 120 рублей, детского — 60 рублей. Из Самары до Винновки (с. Осиновка) можно будет добраться за 140 рублей (взрослый билет) и за 70 рублей (детский), до Зольного — 110/55 рублей, до Ширяево — 160/80 рублей.

Предельные максимальные уровни тарифов:

Остановочные пункты отправления-назначения
 (в прямом и обратном направлении)

Предельный максимальный
 уровень тарифа, в рублях

Полный

Детский

Маршрут "г. Самара (Речной вокзал) — с. Рождествено"

Самара — Проран — Рождествено

120

60

Маршрут "г. Самара (Речной вокзал) — Винновка (с. Осиновка)"

Самара — Средний Пляж

110

55

Самара — Нижний Пляж

110

55

Самара — Шелехметь 

150

75

Самара — Винновка (Монастырь)

170

85

Самара — Винновка (Осиновка)

180

90

Средний Пляж — Нижний Пляж

110

55

Средний Пляж — Шелехметь 

140

70

Средний Пляж — Винновка (Монастырь)

140

70

Средний Пляж — Винновка (Осиновка)

140

70

Нижний Пляж — Шелехметь 

110

55

Нижний Пляж — Винновка (Монастырь)

140

70

Нижний Пляж — Винновка (Осиновка)

140

70

Шелехметь — Винновка (Монастырь)

140

70

Шелехметь — Винновка (Осиновка)

140

70

Маршрут "г. Самара (Речной вокзал) — с. Зольное"

Самара — Осипенко

90

45

Самара — Поляна им. Фрунзе

110

55

Самара — Пляж им. Фрунзе

125

63

Самара — Подгоры 

145

73

Самара — Гаврилова Поляна

145

73

Самара — Ширяево

170

85

Самара — Богатырь

180

90

Самара — Солнечная Поляна

185

93

Самара — Зольное

210

105

Осипенко — Поляна им. Фрунзе

110

55

Осипенко — Пляж им. Фрунзе

145

73

Осипенко — Подгоры 

145

73

Осипенко — Гаврилова Поляна

145

73

Осипенко — Ширяево

160

80

Поляна им. Фрунзе — Пляж им. Фрунзе

110

55

Поляна им. Фрунзе — Подгоры 

145

73

Поляна им. Фрунзе — Гаврилова Поляна

145

73

Поляна им. Фрунзе — Ширяево

160

80

Поляна им. Фрунзе — Богатырь

160

80

Поляна им. Фрунзе — Солнечная Поляна

160

80

Поляна им. Фрунзе — Зольное

180

90

Пляж им. Фрунзе — Подгоры 

140

70

Пляж им. Фрунзе — Гаврилова Поляна

140

70

Подгоры — Гаврилова Поляна

110

55

Ширяево — Богатырь

110

55

Ширяево — Солнечная Поляна

110

55

Ширяево — Зольное

110

55

Богатырь — Солнечная Поляна

110

55

Богатырь — Зольное

110

55

Солнечная Поляна — Зольное

110

55

Маршрут "г. Самара (Речной вокзал) — с. Ширяево"

Самара — Поляна им. Фрунзе

110

55

Самара — Ширяево

170

85

Поляна им. Фрунзе — Ширяево

160

80

"Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку багажа (за каждые 10 кг багажа) определяются в размере 20% от предельных максимальных уровней тарифов за перевозку пассажиров (полный билет)", - отмечается в сообщении.

