В Самаре проиндексируют тарифы на речные перевозки

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым в 2026 году будут проиндексированы предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом. Речь идет о нескольких пригородных маршрутах - из Самары (Речной вокзал) до Рождествено (с остановкой на Проране), до Зольного, Винновки (с. Осиновка) и до Ширяево.
"По маршрутам, прилегающим к г. Самара, размер предельных уровней тарифов в 2026 году вырастет от 10 до 18 рублей за поездку в зависимости от расстояния. В среднем рост предельных тарифов составит 10%. Предельные максимальные уровни тарифов на проезд детей составят 50%, на провоз багажа — 20% от стоимости полного билета", — отмечается в пояснительной записке.
Так, стоимость взрослого билета по маршруту Самара — Проран — Рождествено обойдется в 120 рублей, детского — 60 рублей. Из Самары до Винновки (с. Осиновка) можно будет добраться за 140 рублей (взрослый билет) и за 70 рублей (детский), до Зольного — 110/55 рублей, до Ширяево — 160/80 рублей.
Предельные максимальные уровни тарифов:
|
Остановочные пункты отправления-назначения
|
Предельный максимальный
|
Полный
|
Детский
|
Маршрут "г. Самара (Речной вокзал) — с. Рождествено"
|
Самара — Проран — Рождествено
|
120
|
60
|
Маршрут "г. Самара (Речной вокзал) — Винновка (с. Осиновка)"
|
Самара — Средний Пляж
|
110
|
55
|
Самара — Нижний Пляж
|
110
|
55
|
Самара — Шелехметь
|
150
|
75
|
Самара — Винновка (Монастырь)
|
170
|
85
|
Самара — Винновка (Осиновка)
|
180
|
90
|
Средний Пляж — Нижний Пляж
|
110
|
55
|
Средний Пляж — Шелехметь
|
140
|
70
|
Средний Пляж — Винновка (Монастырь)
|
140
|
70
|
Средний Пляж — Винновка (Осиновка)
|
140
|
70
|
Нижний Пляж — Шелехметь
|
110
|
55
|
Нижний Пляж — Винновка (Монастырь)
|
140
|
70
|
Нижний Пляж — Винновка (Осиновка)
|
140
|
70
|
Шелехметь — Винновка (Монастырь)
|
140
|
70
|
Шелехметь — Винновка (Осиновка)
|
140
|
70
|
Маршрут "г. Самара (Речной вокзал) — с. Зольное"
|
Самара — Осипенко
|
90
|
45
|
Самара — Поляна им. Фрунзе
|
110
|
55
|
Самара — Пляж им. Фрунзе
|
125
|
63
|
Самара — Подгоры
|
145
|
73
|
Самара — Гаврилова Поляна
|
145
|
73
|
Самара — Ширяево
|
170
|
85
|
Самара — Богатырь
|
180
|
90
|
Самара — Солнечная Поляна
|
185
|
93
|
Самара — Зольное
|
210
|
105
|
Осипенко — Поляна им. Фрунзе
|
110
|
55
|
Осипенко — Пляж им. Фрунзе
|
145
|
73
|
Осипенко — Подгоры
|
145
|
73
|
Осипенко — Гаврилова Поляна
|
145
|
73
|
Осипенко — Ширяево
|
160
|
80
|
Поляна им. Фрунзе — Пляж им. Фрунзе
|
110
|
55
|
Поляна им. Фрунзе — Подгоры
|
145
|
73
|
Поляна им. Фрунзе — Гаврилова Поляна
|
145
|
73
|
Поляна им. Фрунзе — Ширяево
|
160
|
80
|
Поляна им. Фрунзе — Богатырь
|
160
|
80
|
Поляна им. Фрунзе — Солнечная Поляна
|
160
|
80
|
Поляна им. Фрунзе — Зольное
|
180
|
90
|
Пляж им. Фрунзе — Подгоры
|
140
|
70
|
Пляж им. Фрунзе — Гаврилова Поляна
|
140
|
70
|
Подгоры — Гаврилова Поляна
|
110
|
55
|
Ширяево — Богатырь
|
110
|
55
|
Ширяево — Солнечная Поляна
|
110
|
55
|
Ширяево — Зольное
|
110
|
55
|
Богатырь — Солнечная Поляна
|
110
|
55
|
Богатырь — Зольное
|
110
|
55
|
Солнечная Поляна — Зольное
|
110
|
55
|
Маршрут "г. Самара (Речной вокзал) — с. Ширяево"
|
Самара — Поляна им. Фрунзе
|
110
|
55
|
Самара — Ширяево
|
170
|
85
|
Поляна им. Фрунзе — Ширяево
|
160
|
80
"Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку багажа (за каждые 10 кг багажа) определяются в размере 20% от предельных максимальных уровней тарифов за перевозку пассажиров (полный билет)", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.