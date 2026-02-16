Весна близко: в Самарском регионе начинается солнечная интерференция

С 18 февраля по 27 марта с 11:49 до 14:04 в Самарской области будет наблюдаться явление, называемое солнечной интерференцией. Интерференция может влиять на телевизионный сигнал.
Два раза в год — весной и осенью — в течение нескольких недель Солнце способно создавать помехи для ретрансляции телеканалов и радиостанций. Это происходит из-за того, что раз в сутки Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором. В этот момент мощное солнечное радиоизлучение может смешиваться с полезным сигналом от спутника для ретранслятора.
Современные цифровые технологии вещания и качественные приемные антенны делают влияние интерференции практически неощутимым для телезрителей, но в сложных условиях приема или при использовании телезрителями устаревшего приемного оборудования солнечные помехи могут быть заметны на экранах телевизоров. В пиковые моменты интерференции связисты переключают засвеченный ретранслятор на резервные спутниковые и наземные каналы связи.
Продолжительность явления интерференции — от 5 минут до 18 минут в сутки.
График влияния интерференции на телеприем в Самарской области опубликован на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в "Кабинете телезрителя" (вкладка "Работа объектов вешания"), в мобильном приложении "Телегид" (вкладка "Вещание").
Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8-800-220-20-02, звонок из любой точки России бесплатный.
График влияния солнечной интерференции на прием телерадиоканалов в Самарской области 2026
|
Программа
|
Период интерференции
|
Период интерференции
|
Цифровое эфирное вещание
(первый и второй мультиплексы)
|
18 февраля – 27 марта
|
с 12:32 час. до 14:04 час.
|
Эфирное радиовещание
«Вести ФМ»
«Маяк»
«Радио России»
|
18 февраля – 12 марта
|
с 12:32 час. до 13:29 час.
|
Эфирное вещание телерадиоканала «Губерния»
(«Самарское Губернское радио»,
«Самарское Губернское Телевидение»)
|
19 февраля – 27 марта
|
с 11:49 час. до 13:22 час.
