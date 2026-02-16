16+
Общество

Весна близко: в Самарском регионе начинается солнечная интерференция

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 18 февраля по 27 марта с 11:49 до 14:04 в Самарской области будет наблюдаться явление, называемое солнечной интерференцией. Интерференция может влиять на телевизионный сигнал.

Два раза в год — весной и осенью — в течение нескольких недель Солнце способно создавать помехи для ретрансляции телеканалов и радиостанций. Это происходит из-за того, что раз в сутки Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором. В этот момент мощное солнечное радиоизлучение может смешиваться с полезным сигналом от спутника для ретранслятора.

Современные цифровые технологии вещания и качественные приемные антенны делают влияние интерференции практически неощутимым для телезрителей, но в сложных условиях приема или при использовании телезрителями устаревшего приемного оборудования солнечные помехи могут быть заметны на экранах телевизоров. В пиковые моменты интерференции связисты переключают засвеченный ретранслятор на резервные спутниковые и наземные каналы связи.

Продолжительность явления интерференции — от 5 минут до 18 минут в сутки.

График влияния интерференции на телеприем в Самарской области опубликован на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в "Кабинете телезрителя" (вкладка "Работа объектов вешания"), в мобильном приложении "Телегид" (вкладка "Вещание").

Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8-800-220-20-02, звонок из любой точки России бесплатный.

График влияния солнечной интерференции на прием телерадиоканалов в Самарской области 2026 

Программа

Период интерференции

Период интерференции 

Цифровое эфирное вещание 

(первый и второй мультиплексы)

 

18 февраля – 27 марта

 

с 12:32 час. до 14:04 час.

Эфирное радиовещание

«Вести ФМ»

«Маяк»

«Радио России»

18 февраля – 12 марта

с 12:32 час. до 13:29 час.

Эфирное вещание телерадиоканала «Губерния»

(«Самарское Губернское радио»,

«Самарское Губернское Телевидение»)

 

19 февраля – 27 марта

 

 

с 11:49 час. до 13:22 час.

 

Гид потребителя

