В ПГУТИ прошла II Ежегодная премия "Студенческое признание — 2026"

12 февраля 2026 года в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики прошла II Ежегодная премия ПГУТИ "Студенческое признание — 2026", приуроченная ко Дню российского студенчества.
Премия направлена на поддержку и поощрение студентов, проявивших себя в различных сферах университетской жизни. На торжественной церемонии были награждены студенты ПГУТИ, достигшие значимых результатов в научной, общественной, спортивной и культурно-творческой деятельности по итогам 2025 года.
В 20 номинациях участвовали более 300 номинантов. Были представлены категории:
- Активист
- Наука
- Общественная работа
- Спорт
- Творчество
Главной наградой премии стало звание "Студент года ПГУТИ". В этом году его завоевала студентка 4 курса факультета Цифровой экономики и массовых коммуникаций Елизавета Пыльнова.
С приветственным словом по ВКС выступила Ольга Петрова — заместитель министра науки и высшего образования РФ.
Торжественную церемонию открытия провели Александр Фетисов, врио заместителя губернатора Самарской области и Вадим Ружников, ректор ПГУТИ.
На церемонии присутствовала Елена Крылова, председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской губернской думы, директор ГТРК "Самара", член Попечительского совета университета и Павел Покровский, член Общественной палаты РФ VIII состава, зампредседателя Общественной палаты Самарской области, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Самарской области, а также представители индустриальных партнеров университета.
Первая премия "Студенческое признание", состоявшаяся в 2025 году, объединила более 800 студентов и гостей церемонии. Тогда были определены 85 победителей в 20 номинациях, а звание "Студент года ПГУТИ — 2025" получила Мария Мордвинова.
Премия "Студенческое признание" стала важной традицией ПГУТИ, подчёркивающей вклад студентов в развитие университета и формирование активного, талантливого и социально ответственного студенческого сообщества.