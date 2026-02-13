В ПГУТИ прошла II Ежегодная премия "Студенческое признание — 2026"

12 февраля 2026 года в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики прошла II Ежегодная премия ПГУТИ "Студенческое признание — 2026", приуроченная ко Дню российского студенчества.

Премия направлена на поддержку и поощрение студентов, проявивших себя в различных сферах университетской жизни. На торжественной церемонии были награждены студенты ПГУТИ, достигшие значимых результатов в научной, общественной, спортивной и культурно-творческой деятельности по итогам 2025 года.

В 20 номинациях участвовали более 300 номинантов. Были представлены категории:

Активист

Наука

Общественная работа

Спорт

Творчество

Главной наградой премии стало звание "Студент года ПГУТИ". В этом году его завоевала студентка 4 курса факультета Цифровой экономики и массовых коммуникаций Елизавета Пыльнова.

С приветственным словом по ВКС выступила Ольга Петрова — заместитель министра науки и высшего образования РФ.

Торжественную церемонию открытия провели Александр Фетисов, врио заместителя губернатора Самарской области и Вадим Ружников, ректор ПГУТИ.

На церемонии присутствовала Елена Крылова, председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской губернской думы, директор ГТРК "Самара", член Попечительского совета университета и Павел Покровский, член Общественной палаты РФ VIII состава, зампредседателя Общественной палаты Самарской области, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Самарской области, а также представители индустриальных партнеров университета.