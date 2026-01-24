16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарских школьников начали переводить на дистант из-за морозов "Тольяттиазот" поздравил с Днем студенчества опорный вуз города Тольятти Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания Самарские вузы получат 54 млн рублей на развитие технологических стартапов На 5-й просеке изымут землю под школу и детский сад

Образование Общество

"Транспорт будущего" поздравил ТГУ с Днем студента и выступил партнером праздника

ТОЛЬЯТТИ. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 23 января, компания "Транспорт будущего Самара" поздравила студентов Тольяттинского государственного университета с Днем студента и выступила партнером праздничного мероприятия, прошедшего в этот день в вузе.

В рамках официальной части праздника с приветственным словом к студентам и гостям мероприятия обратился генеральный директор НПЦ БАС Самара Константин Яшин. В своем обращении он отметил важность поддержки молодежи, развития образования и роли студентов в формировании будущего технологий и страны в целом: "Ровно год назад, после визита президента, было дано поручение создать Институт беспилотных авиационных систем на базе Тольяттинского государственного университета. Уже 1 сентября мы вместе открыли его двери для первых студентов. За этим стоит большая совместная работа университета и партнеров. Теперь наша общая задача — помочь студентам применить полученные знания на практике и успешно выйти в профессию".

Особое внимание в рамках участия компании было уделено созданию праздничной и вдохновляющей атмосферы. Для студентов работала фотобудка, где каждый желающий мог сохранить эмоции Дня студента и получить памятные фотографии.

Мероприятие включало торжественный прием ректора, выступления почетных гостей, вручение дипломов с отличием выпускникам бакалавриата и магистратуры онлайн-проекта "Росдистант" (впервые в очном формате), церемонию награждения лучших студентов по итогам 2025 г. — награды получили 19 человек, и праздничную концертную программу.

Участие предприятия "Транспорт будущего" в Дне студента ТГУ стало не просто партнерской поддержкой праздника, а продолжением системной работы компании по взаимодействию с университетом и вовлечению студентов в сферу высоких технологий. Для предприятия важно, чтобы будущие специалисты уже в период обучения чувствовали связь с реальным производством и понимали, что их знания и навыки востребованы в индустрии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1