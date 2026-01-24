"Транспорт будущего" поздравил ТГУ с Днем студента и выступил партнером праздника

В пятницу, 23 января, компания "Транспорт будущего Самара" поздравила студентов Тольяттинского государственного университета с Днем студента и выступила партнером праздничного мероприятия, прошедшего в этот день в вузе.

В рамках официальной части праздника с приветственным словом к студентам и гостям мероприятия обратился генеральный директор НПЦ БАС Самара Константин Яшин. В своем обращении он отметил важность поддержки молодежи, развития образования и роли студентов в формировании будущего технологий и страны в целом: "Ровно год назад, после визита президента, было дано поручение создать Институт беспилотных авиационных систем на базе Тольяттинского государственного университета. Уже 1 сентября мы вместе открыли его двери для первых студентов. За этим стоит большая совместная работа университета и партнеров. Теперь наша общая задача — помочь студентам применить полученные знания на практике и успешно выйти в профессию".

Особое внимание в рамках участия компании было уделено созданию праздничной и вдохновляющей атмосферы. Для студентов работала фотобудка, где каждый желающий мог сохранить эмоции Дня студента и получить памятные фотографии.

Мероприятие включало торжественный прием ректора, выступления почетных гостей, вручение дипломов с отличием выпускникам бакалавриата и магистратуры онлайн-проекта "Росдистант" (впервые в очном формате), церемонию награждения лучших студентов по итогам 2025 г. — награды получили 19 человек, и праздничную концертную программу.

Участие предприятия "Транспорт будущего" в Дне студента ТГУ стало не просто партнерской поддержкой праздника, а продолжением системной работы компании по взаимодействию с университетом и вовлечению студентов в сферу высоких технологий. Для предприятия важно, чтобы будущие специалисты уже в период обучения чувствовали связь с реальным производством и понимали, что их знания и навыки востребованы в индустрии.