В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Цифровое наследие оставили в природе самарские ученые. Все ради сохранения уникальной коллекции бабочек. Еще со школы ее собирал профессор Сергей Сачков, а сегодня в фонде Самарского университета 75 000 экземпляров из 150 стран мира.

Эти бабочки родом из Африки, Северной и Южной Америки, Европы и Южной Азии. Сама коллекция входит в ТОП-3 мира и является одной из крупнейших в России. Ее часть теперь доступна для просмотра в умном доме бабочек. Пространство открыли на базе вуза.

Раньше коллекция была доступна только для энтомологов - слишком хрупкая. Утрата экземпляров невосполнима, а ценность некоторых - огромна. Коллекционеру удалось не просто наполнить фонды. За время работы он описал и открыл более 20 новых видов бабочек.

Чтобы сделать такие экспонаты доступными для людей, их переводят в цифру. Бабочек фотографируют и превращают в 3D-модель. Часть таких уже живет в «умном доме». Гостю достаточно надеть очки виртуальной реальности и выбрать насекомое. Аватар расскажет все - где и сколько живет чудо-природы, чем питается и даже покажет полет бабочки со всех сторон.

Объемы коллекции не позволили оцифровать сразу все экспонаты. Пока жители и гости города увидели лишь их малую часть. Энтомологи и разработчики продолжают работать вместе, чтобы в Самаре появилась не просто большая, а самая масштабная цифровая выставка бабочек.