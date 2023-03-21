В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Цифровое наследие оставили в природе самарские ученые. Все ради сохранения уникальной коллекции бабочек. Еще со школы ее собирал профессор Сергей Сачков, а сегодня в фонде Самарского университета 75 000 экземпляров из 150 стран мира.
Эти бабочки родом из Африки, Северной и Южной Америки, Европы и Южной Азии. Сама коллекция входит в ТОП-3 мира и является одной из крупнейших в России. Ее часть теперь доступна для просмотра в умном доме бабочек. Пространство открыли на базе вуза.
Раньше коллекция была доступна только для энтомологов - слишком хрупкая. Утрата экземпляров невосполнима, а ценность некоторых - огромна. Коллекционеру удалось не просто наполнить фонды. За время работы он описал и открыл более 20 новых видов бабочек.
Чтобы сделать такие экспонаты доступными для людей, их переводят в цифру. Бабочек фотографируют и превращают в 3D-модель. Часть таких уже живет в «умном доме». Гостю достаточно надеть очки виртуальной реальности и выбрать насекомое. Аватар расскажет все - где и сколько живет чудо-природы, чем питается и даже покажет полет бабочки со всех сторон.
Объемы коллекции не позволили оцифровать сразу все экспонаты. Пока жители и гости города увидели лишь их малую часть. Энтомологи и разработчики продолжают работать вместе, чтобы в Самаре появилась не просто большая, а самая масштабная цифровая выставка бабочек.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.