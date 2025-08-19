Губернатор поздравил самарцев с Днем особо охраняемых природных территорий

Губернатор Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области.

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня мы отмечаем памятную дату - День особо охраняемых природных территорий. Именно в этот день 98 лет назад был создан Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И.Спрыгина, ставший символом богатства и многообразия флоры и фауны нашего края.

Кроме него, сеть особо охраняемых природных территорий губернии дополняют национальные парки "Самарская Лука" и "Бузулукский бор", а также 211 особо охраняемых природных территорий регионального значения, общая площадь которых превышает 95 тысяч гектаров.

Наша задача - сохранить уникальные объекты и их биоразнообразие. Сегодня Красная книга региона как один из эффективных инструментов насчитывает 286 видов растений, лишайников и грибов и 274 вида животных. Ее ведение - большая ежегодная работа экологов, природоохранных биологов, которые не только изучают природные комплексы, но и защищают их первозданный вид.

Мы продолжаем развивать сеть памятников природы регионального значения - до 2030 г. увеличим территорию ООПТ до 100 тыс. га по программе социально-экономического развития Самарской области.

Решение задач оздоровления окружающей среды, сбережения памятников природы регионального значения - одно из важнейших направлений работы правительства Самарской области. Новый национальный проект "Экологическое благополучие", реализуемый по поручению президента РФ В.В.Путина, открывает большие возможности для сохранения лесов, биоразнообразия, уникальных водных объектов, организации эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. По объему средств, выделенных на обновление инфраструктуры накопления ТКО, наша область - лидер среди регионов России.

Благодарю экологов, сотрудников лесного хозяйства, волонтеров, представителей социально ответственного бизнеса, всех неравнодушных граждан за активную позицию в вопросах охраны и защиты родной природы. Уверен, вместе мы можем многое сделать для улучшения условий жизни людей, сбережения природных ресурсов региона для будущих поколений.

От всей души желаю жителям Самарской области крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо своей малой родины!" - говорится в сообщении.