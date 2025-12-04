Вячеслав Федорищев призвал самарцев поддержать Выксу в голосовании на звание "Город молодежи"

Росмолодежь проводит народное голосование в номинации "Город молодежи" в 2026 году.
Среди претендентов есть город Выкса Нижегородской области.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере MAX призвал поддержать его в голосовании: "Уважаемые жители Самарской области, поможем нашим добрым соседям!"
Голосование пройдет на Госуслугах до 19 декабря.
