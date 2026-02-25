На базе центра "Мой бизнес" будут представлены меры поддержки Роскачества

16+
САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: Иван Макеев

В ходе встречи обсудили уже достигнутые результаты взаимодействия и совместной работы, а также обозначили планы на будущее и основные направления сотрудничества.

В завершение встречи стороны подписали соглашение и дорожную карту. Документ предусматривает развитие институтов качества в регионе, диагностику бизнес-процессов, мониторинг качества важнейших для региона товаров, формирование сообщества осознанных потребителей, сертификацию продукции местных производителей и многое другое.

"Мы работаем с Роскачеством достаточно плотно. И сейчас в рамках соглашения детально прописали те мероприятия, которые позволят нашему бизнесу и, как следствие, всем жителям Самарской области чувствовать себя увереннее в качестве продуктов, которые здесь производятся", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Роскачество будет учитывать рекомендации региона по включению местных товаров в веерные исследования, оказывать поддержку при добровольной сертификации привлекать предприятия Самарской области к участию в Премии правительства в области качества, а также участвовать в продвижении региональной продукции на отечественном и международном рынках.

Кроме того, Вячеслав Федорищев сообщил, что на базе центра "Мой бизнес" будут собраны не только те меры поддержки, которые уже есть в регионе, а еще и те, которые предоставляет Роскачество.

"Это очень важное дополнение, которое всем, кто приходит в центр "Мой бизнес", предпринимателям, даст возможность эффективнее реализовывать свою продукцию", — добавил Вячеслав Федорищев.

Также планируется взаимодействие и по остальным направлениям деятельности Роскачества: туризм (классификация и сертификация объектов туриндустрии, проведение исследований качества услуг туротрасли), День качества (взаимодействие по организации мероприятий, приуроченных к празднику, который отмечается по всей стране каждый второй четверг ноября), ХАССП (обучение специалистов организаций принципам и подходам к пищевой безопасности, а также сертификации организаций региона силами аккредитованного органа Роскачества на соблюдение принципов и стандартов пищевой безопасности) и многим другим.

"Наше соглашение с Самарской областью выводит взаимодействие на уровень системной работы по формированию в регионе современной культуры качества. Речь не просто о проверке товаров — мы создаем среду, где качество становится драйвером экономического роста. Бизнес получает доступ к инструментам объективной оценки и механизмам повышения эффективности через диагностику по модели Премии Правительства в области качества, а жители региона — гарантию того, что продукция на прилавках действительно соответствует высоким стандартам. Самарская область обладает мощным производственным потенциалом, и наша задача сделать так, чтобы местные товары, подтвердившие свое качество, были узнаваемы и востребованы не только в своем регионе, но и на всей территории страны", — сказал Максим Протасов.

