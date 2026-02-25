Согласовали корректировку областного бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 годов

25 февраля под председательством Виктора Кузнецова состоялось заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, в котором приняли участие депутаты комитета Сергей Гринько, Владимир Дуцев, Александр Степанов, Александр Живайкин, Алексей Лескин, Михаил Маряхин, Николай Панченко, а также приглашенные депутаты Марина Антимонова, Анна Дубасова, Светлана Ильина, Андрей Мурзов, Роман Балтер, Максим Гусейнов, Николай Лядин, Марина Ерина, Игорь Фоменко, заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов, врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра финансов Самарской области Ольга Собещанская, представители регионального правительства, прокуратуры, Счетной и Общественной палаты Самарской области.

В центре внимания заседания были поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Проектом закона Самарской области "О внесении изменений в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", внесенным губернатором Самарской области, предлагается увеличение доходной и расходной части областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

увеличение доходной части на 2026 г. составит более 147 млн руб.;

увеличение расходной части на 2026 г. составит 9,5 млрд рублей.

Доходная часть увеличивается за счет:

дополнительных безвозмездных поступлений в 2026 г. в общей сумме 142,1 млн руб.;

увеличения неналоговых доходов в 2026 г. на 5 млн рублей.

Расходная часть увеличивается за счет остатков 2025 г., а также с учетом перераспределения ранее предусмотренных бюджетных ассигнований. На лекарства и медизделия для пациентов с орфанными и социально значимыми заболеваниями, диагностические расходные материалы учреждения здравоохранения региона получат дополнительные 375,2 млн рублей.

Для восстановления прав пострадавших граждан — участников долевого строительства из областного бюджета в виде имущественного взноса Самарской области в имущество "Фонда развития территорий" предоставят более 344 млн рублей. Для обеспечения транспортной доступности на аренду новых составов для пассажиров пригородных электропоездов взамен устаревших и изношенных выделили 80 млн рублей. На регулярные автобусные перевозки по межмуниципальным маршрутам добавили свыше 20,5 млн рублей.

На дальнейшее развитие инвестплощадок выделяют дополнительные 231 млн руб. на подведение к земельным участкам инженерных коммуникаций для инвестпроектов в индустриальном парке "Преображенка" и логистическом парке "Преображенка 2". Уже в 2026 г. здесь развернутся производства 6 резидентов с инвестициями 18 млрд руб. и созданием пяти тысяч рабочих мест.

На благоустройство Центральной площади города Тольятти выделяют 300 млн руб. к 400 млн внебюджетных средств. Расходы по выплате концессионеру капитального гранта на создание многофункционального комплекса обращения с отходами в Большечерниговском районе составят 488,4 млн рублей.

Депутаты активно участвовали в обсуждении корректировок бюджета, задавали множество вопросов по конкретным социальным объектам и расходам. На все вопросы члены правительства давали пояснения. Так депутат Марина Ерина задала вопрос о риске закрытия офиса Почты России в Сызрани по одной из центральных локаций, тогда как в бюджете заложены средства на ежемесячные доплаты сельским почтальонам. Ольга Собещанская пояснила, что наш регион — единственный в стране ввел такую доплату. Анна Дубасова подняла вопрос о информатизации медучреждений, врио министра пояснила, эти траты в размере 439 млн будут учтены при последующих корректировках бюджета. Алексей Лескин задал вопрос о завершении строящихся объектах в Новокуйбышевске. Представители профилього министерства проинформировали о том, что финансирование реабилитационного центра "Светлячок" в 2026–2027 гг. обеспечено в полном объеме.

После обсуждения депутаты приняли решение согласиться с предложенными поправками и рекомендовать к принятию на пленарном заседании.

Заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов подчеркнул: "Все расходы, которые ориентированы на выполнение социальных обязательств, сохранены. Все объекты капитального строительства и реконструкции, которые были в работе, которые уже были законрактованы, в полном объеме обеспечены финансированием. Кроме того, все меры социальной поддержки, дополнительные меры, которые были введены или вводятся по необходимости, тоже обеспечены финансированием".

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов пояснил: "Корректировка касается прежде всего некоторых объектов строительства. Мы исходим из простого, понятного принципа стройки. Те, которые идут, их продолжать и заканчивать. Новые начинать в том случае, если мы имеем гарантии их полного финансирования, чтобы ни в коем случае не допускать ситуации, когда стройка заканчивается на середине. Главная финансовая проблема на сегодняшний момент заключается в том, что мы имеем существенное снижение поступлений по налогу на прибыль. Оно объяснимо целым рядом обстоятельств. Прежде всего теми террористическими атаками, которые в прошлом году были осуществлены на основные крупнейшие предприятия, являющиеся основными налогоплательщиками Самарской области, соответственно, объемы их выпуска и реализации также изменились. Несмотря на это мы полностью закрываем весь блок социальных обязательств, это самое главное. Те проекты, которые были задуманы, намечены, мы их не закрываем совсем. Мы переносим их реализацию на момент, когда будем уверены в том, что их финансирование будет осуществлено полностью".

Также депутаты приняли в первом чтении изменения в статью 2 Закона Самарской области "О патентной системе налогообложения на территории Самарской области". Законопроект уменьшает размеры потенциально возможного годового дохода для розничной торговли в зависимости от города или района Самарской области, в котором работает предприниматель. Дифференциация основана на доли розничного товарооборота в данном муниципальном образовании в розничном товарообороте по Самарской области в целом. По словам врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра финансов Самарской области Ольги Собещанской, этот законопроект разработан в связи с обращениями самих предпринимателей. И это значимый шаг к уменьшению налоговой нагрузки на предпринимательское сообщество, особенно на территориях муниципальных районов региона.

Предлагается принять утратившим силу № 25-ГД "О ставках налога на игорный бизнес на территории Самарской области", так как с января 2026 года налог на игорный бизнес включен в перечень федеральных налогов. Закон "О государственной поддержке субъектов лизинга в Самарской области" — в связи с тем, что нет необходимости законодательно дублировать прописанные в федеральном законе № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" меры господдержки на региональном уровне отправлен на заключение губернатору Самарской области и в прокуратуру региона.

Также принят к сведению проект ФЗ № 1110069-8 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части передачи отдельных полномочий правительства РФ на уровень федеральных органов исполнительной власти). Законопроект повысит эффективность реализации отдельных полномочий правительства РФ и ускорит принятие управленческих решений.