Власть и политика

Благодаря нацпроекту в Самарской области обновлены дороги, ведущие к местам масленичных гуляний

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 г. в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области приведено в нормативное состояние 190 км региональных трасс. Многие из них обеспечивают транспортную доступность населенных пунктов, где в эти дни проходят традиционные масленичные гуляния. Качественное дорожное покрытие делает поездки на праздники комфортными и безопасными для тысяч жителей.

Одним из значимых объектов прошлого года стал капитально отремонтированный участок автодороги "Сызрань — Шигоны" — Волжский Утес в селе Муранка Шигонского района протяженностью 3,3 км. Обновленная трасса ведет к местному Дворцу культуры и площади, где в эти дни проходят праздничные гуляния с конкурсами, конными катаниями и выступлениями творческих коллективов.

Также в 2025 году отремонтирован 18-километровый участок автодороги "Осинки — Хворостянка" — Чагра — Марьевка. Эта трасса связывает несколько населенных пунктов, включая станцию Чагра, откуда жители ездят в село Новокуровка. В Новокуровке организована масленичная программа, и качественная дорога стала залогом комфортной поездки для гостей из соседних селений.

"Очень довольны новой дорогой, — поделилась жительница села Чагра Анна Завалищина, которая посетила праздник с семьей. — Заметили огромную разницу: дорога стала шире, ровнее и безопаснее. Теперь можно ехать с нормальной скоростью, время в пути сократилось".

В Самаре масленичные гуляния проходят в разных районах, в том числе в поселке Красная Глинка, где в Сквере Южный организованы конкурсы, мастер-классы и выступления самодеятельных коллективов. Подъезд к поселку был улучшен в прошлом дорожном сезоне благодаря ремонту 9,94 км Красноглинского шоссе.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" ведется по поручению президента России Владимира Путина и находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Системное развитие дорожной сети региона напрямую влияет на качество жизни, позволяя жителям безопасно и комфортно добираться до социальных и культурных объектов.

