На конкурсе "Лидеры России" команда Самарской области консолидирует лучшие управленческие практики

В шестом сезоне конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта Президентской платформы "Россия - страна возможностей" Самарскую область представляет команда губернатора Вячеслава Федорищева. В нее вошли управленцы, отвечающие за развитие науки, экономики, промышленности, туризма. Вместе они работают над повышением качества жизни в регионе.

Предложение подать заявку на флагманский проект Президентской платформы "Россия - страна возможностей" исходило от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В команду участников конкурса "Лидеры России. Команда" от Самарской области вошли врио заместителя губернатора Вячеслав Романов, врио министра туризма Екатерина Матвеева, врио министра науки и образования Марк Шлеенков, врио заместителя министра экономического развития и инвестиций Олег Майоров, генеральный директор АО "Корпорация развития Самарской области" Иван Манаев. Главная цель участия - консолидировать лучшие управленческие практики, усилить межведомственное взаимодействие, получить новые компетенции для решения актуальных задач развития региона.

"Актуальная повестка дня в современной России формирует запрос на эффективность. Регионам нужны готовые управленческие команды, которые можно сразу бросить на сложные участки работы. В нашу команду вошли лидеры региона, наша сила - в диверсификации компетенций. Мы смотрим на проблему и создаем объемные, жизнеспособные решения", - отметил врио заместителя губернатора Самарской области Вячеслав Романов.

Управленцы представляют экономический блок Самарской области, вместе они успешно реализуют крупные региональные проекты. Как рассказал Олег Майоров, команда отвечает за развитие промышленных площадок, в том числе ОЭЗ ППТ "Тольятти", индустриальных и логистических парков, создание объектов в рамках концессионных соглашений, в том числе по строительству межвузовского кампуса "Куйбышев", а также за реализацию проектов в сфере туризма.

"Мы занимаем лидирующие позиции в рейтинге регионов по развитию государственно-частного партнерства среди субъектов РФ. В настоящее время Самарская область занимает 3 место, уступая только федеральным центрам - Москве и Санкт-Петербургу. При этом по результатам оценки динамики реализации проектов ГЧП регион занимает второе место", - пояснил врио заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров.

"Мы входим в состав экономического блока Самарской области. С Иваном Манаевым работаем над реализацией масштабных инвестиционных проектов в туризме, с Олегом Майоровым занимаемся подготовкой к участию региона в крупных международных конгрессно-выставочных мероприятиях (ПМЭФ, ИННОПРОМ). Реализуем с коллегами проект по строительству многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в Ставропольском районе. Наша команда нацелена на то, чтобы стать частью лидерского сообщества и вместе достигать национальных целей", - рассказала врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Своим опытом участия в конкурсе "Лидеры России" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" с коллегами готов делиться победитель трека "Наука" четвертого сезона, суперфиналист конкурса, кандидат физико-математических наук Марк Шлеенков:

"В свое время конкурс "Лидеры России" стал мощным катализатором моего профессионального роста и позволил перейти на новый уровень ответственности. Для меня большая честь стать частью профессиональной команды, влияющей на будущее региона, ведь мы каждый день отрабатываем актуальные задачи в режиме реального времени. Так, с Екатериной Матвеевой мы запустили первый региональный научно-популярный маршрут в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Вместе с Олегом Майоровым работаем над сложным проектом по созданию межвузовского кампуса Самарской области "Куйбышев". С Иваном Манаевым создаем единый институт развития, внедряя в него научно-технологический блок наших университетов - лидеров федеральных программ "Приоритет-2030" и Передовые инженерные школы".

По словам управленцев, шестой сезон - для них качественно новый этап развития, который позволяет получить детальный отчет о своих компетенциях от профессиональных асессоров.

"Конкурс "Лидеры России. Команда" - это мощный стимул для личностного роста, а наша амбициозная цель - успешно защитить проект на региональном этапе и достойно представить свою область", - добавил Вячеслав Романов.

"Новый командный формат конкурса заинтересовал именно тем, что он моделирует реальную ситуацию: здесь невозможно преуспеть одному. Это актуально как никогда, потому что современные задачи требуют кросс-функциональных решений. Мы хотим усилить взаимодействие внутри региональной власти, повысить эффективность управления и предоставить возможность по-новому раскрыться потенциалу каждого члена нашей команды", - добавил генеральный директор АО "Корпорация развития Самарской области" Иван Манаев.

Команда проходит дистанционный этап, в ходе которого каждый участник решает тесты для оценки управленческих компетенций. Результаты команды будут формироваться по сумме баллов ее участников. По итогам будет составлен рейтинг, на основании которого определены полуфиналисты. Онлайн-полуфиналы проекта пройдут в апреле-мае 2026 года. В них команды в формате видеоконференции будут решать различные управленческие задачи, позволяющие оценить управленческий потенциал конкурсантов. Задания будут касаться различных аспектов командного управления - стратегии, управления людьми, операционной деятельности и другого. Очные финалы пройдут летом 2026 года.

Конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" проводится с 2017 года по распоряжению президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более чем 650 участников.