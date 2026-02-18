На конкурсе "Лидеры России" команда Самарской области консолидирует лучшие управленческие практики

В шестом сезоне конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта Президентской платформы "Россия - страна возможностей" Самарскую область представляет команда губернатора Вячеслава Федорищева. В нее вошли управленцы, отвечающие за развитие науки, экономики, промышленности, туризма. Вместе они работают над повышением качества жизни в регионе.
Предложение подать заявку на флагманский проект Президентской платформы "Россия - страна возможностей" исходило от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В команду участников конкурса "Лидеры России. Команда" от Самарской области вошли врио заместителя губернатора Вячеслав Романов, врио министра туризма Екатерина Матвеева, врио министра науки и образования Марк Шлеенков, врио заместителя министра экономического развития и инвестиций Олег Майоров, генеральный директор АО "Корпорация развития Самарской области" Иван Манаев. Главная цель участия - консолидировать лучшие управленческие практики, усилить межведомственное взаимодействие, получить новые компетенции для решения актуальных задач развития региона.
"Актуальная повестка дня в современной России формирует запрос на эффективность. Регионам нужны готовые управленческие команды, которые можно сразу бросить на сложные участки работы. В нашу команду вошли лидеры региона, наша сила - в диверсификации компетенций. Мы смотрим на проблему и создаем объемные, жизнеспособные решения", - отметил врио заместителя губернатора Самарской области Вячеслав Романов.
Управленцы представляют экономический блок Самарской области, вместе они успешно реализуют крупные региональные проекты. Как рассказал Олег Майоров, команда отвечает за развитие промышленных площадок, в том числе ОЭЗ ППТ "Тольятти", индустриальных и логистических парков, создание объектов в рамках концессионных соглашений, в том числе по строительству межвузовского кампуса "Куйбышев", а также за реализацию проектов в сфере туризма.
"Мы занимаем лидирующие позиции в рейтинге регионов по развитию государственно-частного партнерства среди субъектов РФ. В настоящее время Самарская область занимает 3 место, уступая только федеральным центрам - Москве и Санкт-Петербургу. При этом по результатам оценки динамики реализации проектов ГЧП регион занимает второе место", - пояснил врио заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров.
"Мы входим в состав экономического блока Самарской области. С Иваном Манаевым работаем над реализацией масштабных инвестиционных проектов в туризме, с Олегом Майоровым занимаемся подготовкой к участию региона в крупных международных конгрессно-выставочных мероприятиях (ПМЭФ, ИННОПРОМ). Реализуем с коллегами проект по строительству многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в Ставропольском районе. Наша команда нацелена на то, чтобы стать частью лидерского сообщества и вместе достигать национальных целей", - рассказала врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
Своим опытом участия в конкурсе "Лидеры России" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" с коллегами готов делиться победитель трека "Наука" четвертого сезона, суперфиналист конкурса, кандидат физико-математических наук Марк Шлеенков:
"В свое время конкурс "Лидеры России" стал мощным катализатором моего профессионального роста и позволил перейти на новый уровень ответственности. Для меня большая честь стать частью профессиональной команды, влияющей на будущее региона, ведь мы каждый день отрабатываем актуальные задачи в режиме реального времени. Так, с Екатериной Матвеевой мы запустили первый региональный научно-популярный маршрут в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Вместе с Олегом Майоровым работаем над сложным проектом по созданию межвузовского кампуса Самарской области "Куйбышев". С Иваном Манаевым создаем единый институт развития, внедряя в него научно-технологический блок наших университетов - лидеров федеральных программ "Приоритет-2030" и Передовые инженерные школы".
По словам управленцев, шестой сезон - для них качественно новый этап развития, который позволяет получить детальный отчет о своих компетенциях от профессиональных асессоров.
"Конкурс "Лидеры России. Команда" - это мощный стимул для личностного роста, а наша амбициозная цель - успешно защитить проект на региональном этапе и достойно представить свою область", - добавил Вячеслав Романов.
"Новый командный формат конкурса заинтересовал именно тем, что он моделирует реальную ситуацию: здесь невозможно преуспеть одному. Это актуально как никогда, потому что современные задачи требуют кросс-функциональных решений. Мы хотим усилить взаимодействие внутри региональной власти, повысить эффективность управления и предоставить возможность по-новому раскрыться потенциалу каждого члена нашей команды", - добавил генеральный директор АО "Корпорация развития Самарской области" Иван Манаев.
Команда проходит дистанционный этап, в ходе которого каждый участник решает тесты для оценки управленческих компетенций. Результаты команды будут формироваться по сумме баллов ее участников. По итогам будет составлен рейтинг, на основании которого определены полуфиналисты. Онлайн-полуфиналы проекта пройдут в апреле-мае 2026 года. В них команды в формате видеоконференции будут решать различные управленческие задачи, позволяющие оценить управленческий потенциал конкурсантов. Задания будут касаться различных аспектов командного управления - стратегии, управления людьми, операционной деятельности и другого. Очные финалы пройдут летом 2026 года.
Конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" проводится с 2017 года по распоряжению президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более чем 650 участников.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.