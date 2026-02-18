16+
Замначальника Самарского ГУ МВД должен стать полицейский из Челябинска

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По данным СМИ и источников Волга Ньюс, заместителем начальника ГУ МВД по Самарской области должен стать Александр Якубенко. Он трудился в Челябинске.

Якубенко ранее работал заместителем начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Челябинской области. В Челябинской области долгое время работал и нынешний начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов. По мнению источников Волга Ньюс, Иванов и Якубенко могут быть знакомы и находиться в хороших отношениях. Также один из источников Волга Ньюс отметил - о Якубенко говорят, будто "он вменяемый и нормальный мужик".

В Самарской области Якубенко должен занять место Андрея Токарева. Последний трудился заместителем начальника ГУ МВД по Самарской области - начальником полиции.

При этом в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области пояснили, что официальной информации пока нет. 

